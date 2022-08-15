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الجزائر

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.. تصريحات الريسوني تلزمه وحده

الشروق أونلاين
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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.. تصريحات الريسوني تلزمه وحده

أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاثنين، بياناً يوضح فيه بخصوص تهجم رئيسه أحمد الريسوني، على الجزائر خلال تصريحه في إحدى المقابلة تلفزيونية.

وجاء البيان الذي أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تحت مسمى “توضيح” حول المقابلة التلفزيونية لفضيلة العلامة الشيخ أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – حفظه الله، حول: (الصحراء المتنازع عليها).

وأضاف البيان أنه بعد مشاورة فضيلته، وأصحاب الفضيلة في الأمانة العامة تم الاتفاق على إصدار التوضيح الآتي:-

أولا: إن دستور الاتحاد العالمي لعلماء ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد هو الرأي الذي يتم التوافق، والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم الاتحاد.

وبناء على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات لسماحة الرئيس، أو الأمين العام تعبر عن رأي قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد.

ثانيا: أن ما تفضل به فضيلة العلامة الريسوني في هذه المقابلة أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص قبل الرئاسة، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه ليس رأي الاتحاد.

ثالثا: من المبادئ الثابتة في الاتحاد أنه يقف دائماً مع أمته الإسلامية للنهوض بها، وأن دوره دور الناصح الأمين مع جميع الدول والشعوب الإسلامية، ولا يريد إلا الخير لأمته، والصلح والمصالحة الشاملة، وحل جميع نزاعتها ومشاكلها بالحوار البناء، والتعاون الصادق.

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