الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجّه رسالة إلى الملك تشارلز الثالث

في قطع فيديو نشر على فيسبوك، وجّه الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي يوم الأربعاء، رسالة إلى ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث.

ودعا القره داغي الملك تشارلز الثالث في رسالته إلى “الحوار والتعاون مع المسلمين. لبناء عالم أكثر إنصافا وسلاما”.

وقال الأمين العام في ذات الرسالة مخاطبا ملك بريطانيا:”في ذاكرتنا محطات مشرفة ومشرقة لكم في مد جسور التواصل بين الإسلام والغرب”.

مضيفا:”مازلنا نقدر رفضكم لغزو العراق. مازلنا نذكر تبيينكم دور الحضارة الإسلامية ومساجدها، وضرورة وجود طلائع من المعلّمين المسلمين لإثراء بريطانيا بقيم الإسلام”.

ليتابع:”ما زلنا نذكر حرصكم على أن تكون الحرية منضبطة. فلا تمس قيم ومقدسات الآخرين. وموقفك من عبثية بعض الكتاب، ورفضكم المطلق لسلوكهم الاستفزازي للمسلمين”.

وقد تسلّم تشارلز الثالث تاج ملك بريطانيا في 10 سبتمبر الجاري، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية بعد 7 عقود من قيادتها للأسرة الملكية.