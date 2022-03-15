الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر يطالب بإدماج الطلبة المرحلين من أوكرانيا في الجامعات

بعد توقفهم عن الدراسة بسبب الحرب

طالب الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان إدماج الطلبة الجزائريين العائدين من أوكرانيا في الجامعات الجزائرية لإكمال دراستهم حسب تخصص كل واحد منهم.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر سعيد بن رقية في تصريح للشروق بأنه تم عقد لقاء عبر تقنية “الزوم” ليلة الإثنين مع فئة الطلبة النازحين من أوكرانيا من جراء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا حيث تم دراسة الوضعيات ومناقشة الإقتراحات، من أجل تسوية وضعياتهم والتكفل بإنشغالاتهم تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والقاضي الأول للبلاد.

وأفاد بأن الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر سيراسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبته بإدماج الطلبة الذين تم إجلاؤهم وتوقفت دراستهم في الجامعات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يمكن ذلك من خلال إعطاء التعليمات اللازمة إلى مدراء الجامعات والمعاهد الوطنية لإستقبال الطلبة والعمل على إيجاد حلول وصيغ في إطار القانون والبرتوكولات الإدارية، من أجل تسوية وضعية الطلبة عن طريق الإدماج في الجامعات والمعاهد الوطنية مع احترام التخصص المسجلين فيه من قبل ومدى موائمته مع التخصصات الموجودة في الجامعات الجزائرية.

وفي سياق ذي صلة طالب اتحاد الجزائريين بالمهجر وزير الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج من أجل إعطاء التعليمات اللازمة إلى سفراء وممثلي التمثيليات الديبلوماسية بالخارج لإستقبال فئة الطلبة النازحين من أوكرانيا والمتواجدين بالدول المجاورة وباقي الدول الأوروبية من أجل مساعدتهم في تسوية وضعياتهم والتكفل بإنشغالاتهم في إطار القانون عن طريق التحويلات الجامعية أو الإدماج في جامعات الدول المضيفة في إطار التخصص.

وذكر ممثلو الطلبة للشروق بأنهم يرغبون في مواصلة دراستهم في الجامعات الجزائرية باعتبار أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تتضح بعد، وهو ما يمكن أن يجعل دراسة سنوات تضيع وتتبخر أحلامهم في الحصول على الشهادة.