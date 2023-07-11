الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم رئيس الجمهورية

الألعاب الرياضية العربية-2023:

كرم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ممثلا بوزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، بلقب الجزائر عاصمة الثقافة الرياضية لعام 2023، حسب بيان للوزارة.

وجاء هذا التكريم تقديرا لما سخره رئيس الجمهورية ” للم الشمل العربي باحتضان الجزائر العديد من الأحداث الرياضية الهامة وإعطائها طابعا ثقافيا متنوعا يعكس الهوية العربية التي حرصت الجزائر على الحفاظ عليها في صورة الألعاب الرياضية العربية الجزائر 2023″، يضيف ذات البيان.

وبمناسبة هذا التكريم، أعرب رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، أشرف محمود، للصحافة باسم الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ومجلس أمناء عاصمة الثقافة الرياضية العربية عن “تشرفه” باختيار الجزائر عاصمة للثقافة الرياضية العربية لعام 2023 في النسخة الثانية من هذه الجائزة التي يرعاها الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأوضح أن اختيار الجزائر جاء عرفانا من الهيئة العربية لما قدمته الجزائر “من تنظيم لأحداث رياضية كبرى بداية من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، مرورا ببطولة إفريقيا للمحليين لكرة القدم وبطولة كأس إفريقيا للشباب، المؤهلة لكأس العالم، ثم الاختتام بالعرس الكبير الذي تزامن واحتفال الجزائر بالذكرى الـ61 لاستقلالها”.

كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذه الدورة الرياضية العربية والمصاحبة لأنشطتها الثقافية، موجها “كل الشكر والتقدير لكل المنظومة الرياضية الجزائرية لما قدمته للرياضة العربية خصوصا في الدورة الرياضية وما قدمته للرياضة الإفريقية من خلال هذه التظاهرات المتعددة وللرياضة المتوسطية”. وأشار السيد أشرف محمود إلى أنه ليس غريبا على الجزائر احتضان مثل هذه الأحداث الكبيرة “بحكم إمكانياتها، وقدراتها وخبرتها وإطاراتها القادرة على تنظيم مثالي”، مضيفا أن هذا ما لمسه في الألعاب العربية.