الاتحاد العربي للجيدو يشكر الجزائر

اعتبر القطري خالد العطية رئيس الاتحاد العربي للجيدو حضور 16 بلدا في الألعاب العربية بِالجزائر، رقما كبيرا وأمرا جيّدا.

وقال خالد عطية: “حضور 16 بلدا عربيا في هذه الدورة هو عدد قياسي، ونتمنى أن يتعزّز حضورها في قادم الاستحقاقات العربية”.

كما أشاد خالد العطية بحفل الافتتاح والترحاب بِضيوف الجزائر، قائلا : “نُبارك للجنة العليا المُنظّمة للألعاب الرياضية العربية، على حفل الافتتاح المُميّز، الذي نال استحسان جميع الدول العربية، فضلا عن حُسن التنظيم والاستقبال والضّيافة، وهذا ليس أمرا غريبا على الجزائر”.

وتُجرى منافسة الجيدو في الألعاب العربية، بِالقاعة البيضوية بِالعاصمة.

واغتنم ضيف الجزائر المُناسَبة لِتقديم تهانيه للشعب الجزائري، الذي يحتفل بِعيدَي استعادة الاستقلال والشباب، فقال: “أتمنّى كل التوفيق للشقيقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي جميع المجالات”.