الاتحاد الغامبي يفند مقتل الحكم “غاساما”

بعد انتشار فيديو عبر مواقع التواصل

فند الاتحاد الغامبي لكرة القدم مقتل الحكم باكاري غاساما، صاحب فضيحة المباراة الفاصلة بين الجزائر والكاميرون المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وهذا بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى ذلك.

وكان غاساما قد ساهم بشكل أو بآخر في تضييع المنتخب الوطني لكرة القدم تأشيرة التأهل إلى “مونديال” قطر، بعد احتسابه لهدف غير شرعي للمنتخب الكاميروني، فضلا عن حرمانه مهاجم “الخضر” إسلام سليماني من ركلة جزاء في الشرط الثاني.

وانتشر مقطع فيديو مساء السبت، يتحدث فيه صاحبه عن مقتل الحكم الغامبي بكاري غاساما، بضواحي سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس، غير أن الاتحاد الغامبي، نفى ذلك جملة وتفصيلا، حيث قال إيبو فاي، نائب رئيس الاتحاد الغامبي لكرة القدم، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: “ما تردد حول مقتل بكاري غاساما شائعات كاذبة، هو بخير ويوجد في غامبيا”.

وأضاف: “مثل هذه الأخبار الكاذبة لو كانت صحيحة، لوجدتها منتشرة في عناوين الصحف الرئيسة في غامبيا، بكاري غاساما شخص رفيع المستوى، وأي خبر يخصه في غامبيا سيتداول عبر الصحف بكل تأكيد”.

كما قال سوديبو كاماسو، السكرتير العام للاتحاد الغامبي، ردا على تلك الأنباء في تصريحات لموقع “في الغول” المصري: “الحديث عن تعرض غاساما للقتل مجرد شائعات.. لقد تواصلنا مع الحكم وهو متواجد في جامبيا يمارس حياته الطبيعية”.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطلب خلالها بإعادة مباراة محاربي الصحراء أمام الكاميرون، وجاء البيان على النحو الآتي: “تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بطعن رسمي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد التحكيم الفاضح الذي شوه نتيجة مباراة الإياب الفاصلة بين الجزائر والكاميرون التي لعبت في 29 مارس 2022 بملعب الشهيد مصطفى شاكر بالبليدة، الاتحاد الجزائري لكرة القدم مصمم على تفعيل جميع الوسائل المسموح بها قانونيا لاستعادة حقوقه وإعادة المباراة في ظل شروط تضمن نزاهة وحيادية التحكيم، كما يطالب “الفاف” بفتح تحقيق من قبل هيئات “الفيفا” لتسليط الضوء على التحكيم في مباراة الجزائر والكاميرون”.