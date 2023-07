الاتحاد الفرنسي للاعبين المحترفين يدعم مبابي ضد باريس سان جيرمان

انتقد الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين باريس سان جيرمان بعد استبعاده كيليان مبابي من قائمة الفريق المعنية بالتنقل إلى اليابان.

وقال الاتحاد في بيان له: “جميع اللاعبين يجب أن يتمتعوا بنفس ظروف العمل التي يتمتع بها باقي القوى العاملة المحترفة.. مبابي أفضل هداف في تاريخ النادي الباريسي، واستبعاده بحجة عدم الدخول في خطط المدرب، حجة واهية”.

وأضاف: “يرى الاتحاد الوطني الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين أنه سيكون من المفيد تذكير المديرين بأن الضغط على الموظف – من خلال تدهور ظروف عمله، لإجباره على المغادرة أو قبول ما يريده صاحب العمل يشكل مضايقة أخلاقية، وهو ما يدينه القانون الفرنسي بشدة”.

وتابع البيان: ” يحتفظ الاتحاد بالحق في اتخاذ إجراءات مدنية وجنائية ضد أي ناد يتصرف بهذه الطريقة”.

واتخذت إدارة نادي باريس سان جيرمان قرارها النهائي بشأن النجم كيليان مبابي، حيث استقرت على بيعه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

واستبعدت إدارة النادي الباريسي مبابي من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية خلال الفترة من 22 جويلية الجاري إلى 3 أوت المقبل.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن النادي الفرنسي استقر على عرض مبابي للبيع، والاستعداد لتلقي عروض رسمية، اعتبارا من 31 جويلية الجاري.

وقالت الصحيفة: “لم تنطلق أي مفاوضات رسمية بين ناصر الخليفي ونظيره فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أبرز المهتمين بضم كيليان”.

وأكدت شبكة راديو “مونت كارلو”، أن مبابي معروض للبيع اعتبارا من السبت، وأن النادي الباريسي لن ينتظر لنهاية الشهر الجاري.

◉ PSG want to sell Mbappé as soon as possible.

◉ PSG won’t put any veto to any club; open to every solution.

◉ They remain convinced of agreement between Mbappé and Real Madrid.

◉ PSG begin plans without KM – including Japan/Korea tour.

🎥 More: https://t.co/c6woQlPAbA pic.twitter.com/PnkLLRk7Oo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 22, 2023