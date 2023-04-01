الاتحاد الفرنسي يتخذ قرارا مفاجئا بخصوص إفطار اللاعبين الصائمين

أعلن اتحاد الكرة الفرنسي، منع إيقاف مباريات كرة القدم في رمضان، للسماح للاعبين المسلمين للإفطار عندما تتزامن اللقاءات مع آذان المغرب.

و أرسل الإتحاد الفرنسي بريدا إلكترونيا، إلى جميع الحكام من أجل عدم السماح بإيقاف المباريات المسائية.

ونشرت إذاعة “راديو مونت كارلو” الفرنسية نص البريد الإلكتروني المرسل من قبل الاتحاد الفرنسي إلى الحكام، وجاء فيه: “تم إبلاغ الاتحاد بمقترح إيقاف المباريات بسبب الإفطار في رمضان، لذا وجب التذكير بأن هذه التوقفات لا تحترم أحكام النظام الأساسي للاتحاد”.

وتابع البيان أن هذا القرار يأتي “حفاظا على مبدأ الحياد في كرة القدم”، مشيرا إلى أنه يدافع عن “القيم الأساسية للجمهورية الفرنسية”.

وعلى عكس الدوري الفرنسي، فإنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون للحكام خيار منح اللاعبين الفرصة لتناول الإفطار خلال فترة ما يسمى بلحظات “الاستراحة الطبيعية” أثناء المباراة.

وكان الاتحاد الفرنسي طلب من اللاعبين المسلمين في منتخب فرنسا بتأجيل صيام عدة أيام في بداية شهر رمضان الحالي، بسبب معسكر “الديوك” في التوقف الدولي في مارس.