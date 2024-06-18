الاتحاد الفرنسي يصدر بيانا حول إصابة مبابي

أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بيانا حول الإصابة التي تعرض لها قائد “الديوك” كيليان مبابي، خلال مباراة النمسا.

وتعرض مبابي، للإصابة عندما اصطدم بكتف المدافع النمساوي كيفن دانسو في التحام خلال ضربة رأس.

وغادر قائد منتخب فرنسا الملعب في سيارة إسعاف للخضوع لفحص بالأشعة.

وقال الاتحاد الفرنسي إن كيليان مبابي أصيب بكسر في أنفه خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا أمسية الاثنين في دوسلدورف”.

وأضاف : “خضع قائد المنتخب الفرنسي في البداية للعلاج بواسطة الطاقم الطبي والطبيب فرانك لو جال الذي شخص إصابته بكسر في الأنف، وتم تأكيد التشخيص عقب الفحوصات بالأشعة في مستشفى دوسلدورف”.

وتابع الاتحاد الفرنسي في بيانه: ” مبابي عاد لمقر معسكر المنتخب الفرنسي، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة دون أن يخضع لجراحة على الفور، وسيتم صنع قناع للسماح للاعب من أجل استئناف البطولة بعد فترة مخصصة للعلاج”.