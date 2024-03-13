الاتحاد الفرنسي يصدم اللاعبين المسلمين مجددا

رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السماح للاعبين المسلمين بالاستفادة من فترة توقف قصيرة خلال المباريات بشهر رمضان الكريم من أجل السماح لهم بكسر صيامهم.

وحسب موقع “أر أم سي” الفرنسي، فإن الاتحاد الفرنسي أرسل إشعارا للأندية ولجنة الحكام إلى جانب منظمي المباريات، الثلاثاء، بأنه “لن يسمح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالاستراحة في المباريات خلال شهر رمضان”.

وسبق للاتحاد الفرنسي خلال العام الماضي، وأن أبلغ لجنة الحكام الفيدرالية، بمنع توقف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار أثناء المباريات سواء لشرب الماء أو تناول بعض الطعام.

❌ La Fédération française de football (FFF) s’oppose de nouveau à la mise en place de pause pour rompre le jeune pendant les matchs lors du ramadan qui a débuté dimanche et se conclura le 9 avril.https://t.co/6jL829MVmO — RMC Sport (@RMCsport) March 12, 2024

وقال الموقع الفرنسي إنه إذا كان قرار العام الماضي قد أثار جدلا واسعا في البلاد، فإن الاتحاد الفرنسي للعبة قرر أن يبقى صارما بهذا الخصوص حتى هذا العام، وحرمان اللاعبين المسلمين من جديد من كسر صيامهم أثناء المباريات.

وعلى عكس فرنسا تسمح إنجلترا أو ألمانيا، بفترات استراحة للسماح للمسلمين بالشرب وتناول الطعام، لكسر صيامهم.