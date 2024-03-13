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رياضة

الاتحاد الفرنسي يصدم اللاعبين المسلمين مجددا

عمر سلامي
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الاتحاد الفرنسي يصدم اللاعبين المسلمين مجددا
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الاتحاد الفرنسي يرفض مجددا تخصيص فترة قصيرة لإفطار اللاعبين خلال المباريات

رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السماح للاعبين المسلمين بالاستفادة من فترة توقف قصيرة خلال المباريات بشهر رمضان الكريم من أجل السماح لهم بكسر صيامهم.

وحسب موقع “أر أم سي” الفرنسي، فإن الاتحاد الفرنسي أرسل إشعارا للأندية ولجنة الحكام إلى جانب منظمي المباريات، الثلاثاء، بأنه “لن يسمح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالاستراحة في المباريات خلال شهر رمضان”.

وسبق للاتحاد الفرنسي خلال العام الماضي، وأن أبلغ لجنة الحكام الفيدرالية، بمنع توقف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار أثناء المباريات سواء لشرب الماء أو تناول بعض الطعام.

وقال الموقع الفرنسي إنه إذا كان قرار العام الماضي قد أثار جدلا واسعا في البلاد، فإن الاتحاد الفرنسي للعبة قرر أن يبقى صارما بهذا الخصوص حتى هذا العام، وحرمان اللاعبين المسلمين من جديد من كسر صيامهم أثناء المباريات.

وعلى عكس فرنسا تسمح إنجلترا أو ألمانيا، بفترات استراحة للسماح للمسلمين بالشرب وتناول الطعام، لكسر صيامهم.

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