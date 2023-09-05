الاتحاد الفرنسي يضع المولودية في مأزق

مولودية الجزائر

رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صفقة إعارة اللاعب الملغاشي رازا إلى فريق ارل افنيون الفرنسي الناشط في الدرجة الفرنسية الثالثة. وذكرت تقارير صحفية المهتمة بأخبار النادي الفرنسي، أن ارل افينيون لا يعتبر ناديا محترفا في ظل تواجده في قسم الهواة، والقانون يمنع بتواجد المحترفين في قسم الهواة بفرنسا.

وستجد إدارة مولودية الجزائر نفسها مجبرة بين الإبقاء على اللاعب في تشكيلة بوميل هذا الموسم، أو إعارته إلى أحد الفرق الجزائرية، خاصة وأن حاج رجم يرفض بيعه، ومازال مقتنعا بإمكانياته والتي لم يفجرها لحد الآن.

يذكر أن رازا سيلتحق بالجزائر خلال الساعات للجلوس مع الإدارة وحسم مستقبله، سواء بالبقاء رفقة التشكيلة أم إيجاد فريق يلعب له في القترة القادمة.