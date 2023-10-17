الاتحاد الفرنسي يطالب لاعب “الديوك” بتفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت

طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مدافع منتخب الديوك، جان كلير توديبو، بتفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت قبل مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 .

وتم رصد مدافع نادي نيس وهو يضحك أثناء دقيقة صمت على ضحايا الحرب القائمة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

كما كانت دقيقة الصمت التي سبقت فوز فرنسا على هولندا بهدفين مقابل هدف واحد، تكريما لمدرس قتل الأسبوع الماضي في مدينة أراس بشمال فرنسا في جريمة صنفتها الحكومة بأنها هجوم إرهابي.

“ضحكة انفعالية”.. لاعب المنتخب الفرنسي جان-كلير توديبو يعتذر عن رد فعله خلال دقيقة صمت على ضحايا الحرب سبقت مباراة #فرنسا وهولندا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 pic.twitter.com/QLkk86QYSp — blinx (@BlinxNow) October 17, 2023

وطالب مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللاعب توديبو بإيضاحات، حول ضحكه.

واعتذر تودبيو عما حصل حيث قال:”لم أسخر بأي حال من الأحوال من الوضع الحالي (الحرب بين حماس وإسرائيل أو مقتل الأستاذ)، كنا من بين مشجعي الخصم الذين ألقوا بعض النكات، وخرجت مني تلك الضحكة”.

“لم أسخر بأي حال من الأحوال من الوضع الحالي” طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من مدافع المنتخب الوطني جان-كلير توديبو تفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت قبل مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 الأسبوع الماضي، فرَدَّ مدافع نيس بالاعتذار عما حصل. ⬇️⬇️https://t.co/D5HIZhJS21 #فرانس_برس pic.twitter.com/1hZ2Ve5aWO — فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 17, 2023

وتابع “قال البعض إني ضحكت خلال دقيقة الصمت هذه لأني كنت أسخر من وفاة مدرس، يجب أن تعلموا أن والدتي كانت تعمل في التعليم الوطني طيلة 20 عاماً ولدي احترام كبير لهؤلاء الأشخاص”.