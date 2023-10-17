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رياضة

الاتحاد الفرنسي يطالب لاعب “الديوك” بتفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت

عمر سلامي
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الاتحاد الفرنسي يطالب لاعب “الديوك” بتفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت
ح.م
جان كلير توديبو

طالب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم  مدافع منتخب الديوك، جان كلير توديبو، بتفسير سبب ضحكه خلال دقيقة صمت قبل مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 .

وتم رصد مدافع نادي نيس وهو يضحك أثناء دقيقة صمت على ضحايا الحرب القائمة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.

كما كانت دقيقة الصمت التي سبقت فوز فرنسا على هولندا بهدفين مقابل هدف واحد، تكريما لمدرس قتل الأسبوع الماضي في مدينة أراس بشمال فرنسا في جريمة صنفتها الحكومة بأنها هجوم إرهابي.

وطالب مجلس الأخلاقيات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اللاعب توديبو بإيضاحات، حول ضحكه.

واعتذر تودبيو عما حصل حيث قال:”لم أسخر بأي حال من الأحوال من الوضع الحالي (الحرب بين حماس وإسرائيل أو مقتل الأستاذ)، كنا من بين مشجعي الخصم الذين ألقوا بعض النكات، وخرجت مني تلك الضحكة”.

وتابع “قال البعض إني ضحكت خلال دقيقة الصمت هذه لأني كنت أسخر من وفاة مدرس، يجب أن تعلموا أن والدتي كانت تعمل في التعليم الوطني طيلة 20 عاماً ولدي احترام كبير لهؤلاء الأشخاص”.

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