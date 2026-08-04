الاتحاد الفلسطيني يهاجم صمت الاتحاد الدولي لكرة القدم

أكثر من ألف شهيد ومنشآت رياضية مدمرة

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن الكرة الفلسطينية تواجه “تهديدا وجوديا” في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن الأسرة الرياضية تكبّدت خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة، وسط استمرار صمت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تجاه الانتهاكات التي تطال الرياضة الفلسطينية.

وقال الاتحاد، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 1013 لاعبا ومدربا وحكما وإداريا ومن أفراد عائلة كرة القدم الفلسطينية، إلى جانب التدمير الممنهج للملاعب ومراكز التدريب والبنية التحتية الرياضية، الأمر الذي تسبب في توقف المسابقات المحلية وحرمان المنتخبات الوطنية من خوض مبارياتها على أرضها، مهددا مستقبل جيل كامل من الرياضيين الفلسطينيين.

وأضاف أن الملفات التي تقدم بها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ما زالت عالقة منذ أكثر من 15 عاما، معتبرا أن التأجيلات المتكررة في البت بها أسهمت في استمرار الانتهاكات بحق الرياضة الفلسطينية، وأضعفت الثقة في منظومة “الفيفا” وقدرتها على تطبيق لوائحها بعدالة.

وانتقد الاتحاد الفلسطيني استمرار مشاركة أندية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنافسات، معتبرا أن بقاء هذه الأندية وازدياد عددها يعكس إخفاق “الفيفا” في حماية سلامة أراضي الاتحادات الأعضاء والالتزام بأنظمته.

وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بتطبيق لوائحه على جميع الاتحادات الأعضاء من دون استثناء، ومحاسبة “الطرف المنتهك” وفق الأنظمة المعمول بها، مؤكدا أن استعادة مصداقية كرة القدم العالمية تستوجب حماية حقوق جميع الاتحادات الأعضاء على قدم المساواة، بعيدا عن أي ازدواجية في المعايير.

وشدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على أن استمرار تجاهل الانتهاكات التي تطال الرياضة الفلسطينية يفاقم معاناة القطاع الرياضي، ويهدد مستقبل اللعبة في فلسطين، في ظل ما تتعرض له المنشآت والكوادر الرياضية من استهداف متواصل جراء العدوان الإسرائيلي.