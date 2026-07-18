الاتحاد الليبي يغري حلايمية بمليون ونصف مليون دولار

اتصالات مع حليش وبلعمري للانضمام لـمشروع مولودية الجزائر

تستعد إدارة نادي مولودية الجزائر، بقيادة رئيس مجس الإدارة حاج رجم، لإحداث ثورة تنظيمية وإدارية شاملة مباشرة بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026. ويهدف هذا المخطط الاستراتيجي الجديد إلى هيكلة النادي وفق معايير عالمية وضخ دماء جديدة تضمن لـ”العميد” الاستمرارية في حصد الألقاب والسيطرة على الكرة المحلية، مع التطلع للتنافس بقوة على التاج القاري.

وفي هذا الصدد، بات القائد الأسبق والمدافع التاريخي للمنتخب الوطني، رفيق حليش، قاب قوسين أو أدنى من تولي منصب المدير الرياضي الجديد للعميد، حليش منح موافقته المبدئية للرئيس حاج رجم بعد سلسلة من المفاوضات الناجحة، مفضلاً تأجيل التوقيع الرسمي إلى غاية إنهاء التزاماته الإعلامية الحالية كمحلل في المونديال، علما أن إدارة المولودية تواصلت سابقاً مع عنتر يحيى وكريم مطمور، لكنهما اعتذرا عن المهمة.

من جانبه، يقترب صخرة الدفاع جمال بلعمري من العودة إلى النادي من الباب الواسع، حيث سيشغل منصب المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم الفريق، وجاء اختيار بلعمري نظرا لخبرته الطويلة وشخصيته القوية وعلاقته الاستثنائية بـ”الشناوة”، وهو الذي ساهم كلاعب في تتويج المولودية بلقب الدوري عام 2024.

وفي سياق الميركاتو، يصنع المدافع الأيمن الدولي لمولودية الجزائر، رضا حلايمية، الحدث في سوق الانتقالات الحالية بفضل عروضه القوية الثابتة. وحسب آخر المستجدات المؤكدة، فقد تقدم نادي الاتحاد الليبي بعرض مالي ضخم ومغرٍ بلغت قيمته مليونا ونصف مليون دولار لإقناع إدارة حاج رجم بالتخلي عن خدمات اللاعب. وتسعى إدارة الاتحاد الليبي من خلال رصد هذا المبلغ الفلكي إلى خطف اللاعب الدولي لتعزيز صفوفها، رغبة منها في قلب موازين القوى المحلية وتشديد الخناق على الغريم التقليدي أهلي طرابلس في الصراع على الألقاب والبطولات الليبية.