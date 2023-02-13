-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
بعد ترشيحه لتدريب منتخبه الأول

الاتحاد الليبي ينفي أي اتصالات مع بوقرة

ل. ط
  • 66
  • 0
الاتحاد الليبي ينفي أي اتصالات مع بوقرة

نفى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم،عبد الحكيم الشلماني، أية اتصالات مع مدرب المنتخب الوطني المحلي،مجيد بوقرة، للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الليبي الأول المنصب الذي يبقى شاغرا بعد إقالة المدرب الفرنسي، كورونتان مرتينز،عقب المشاركة المخيبة لفرسان المتوسط في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي أجريت في الجزائر مؤخرا،و عرفت خروجهم من المنافسة في دورها الأول.

ووفق تصريحات الشلماني لوسائل إعلام ليبية فإن الاتصالات مع مجيد بوقرة لا أساس لها من الصحة، والاتحاد الليبي يأخذ كل وقته لاختيار مدربه الجديد.مع العلم أن مجيد بوقرة متحرر من أي التزام اتجاه الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد نهاية مهمته في قيادة محليي الخضر إلى نهائي”الشان”،حيث لم يحالفه الحظ في التتويج بالبطولة بعد خسارة النهائي أمام منتخب السنغال بعد سلسلة ركلات الترجيح.

وسبق للماجيك أن تحدث عن مستقبله بعد نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، وأظهر رغبته في التوجه إلى تدريب الأندية بعد خوضه تجربة كانت ناجحة مع المنتخب المحلي أحرز إثرها على بطولة العرب للفيفا بقطر ووصل إلى نهائي الشان، إلا أن رئيس الفاف جهيد زفيزف يريد الاحتفاظ به وتكليفه بمهام جديدة على رأس أحد المنتخبات،سيكون على الأرجح المنتخب الأولمبي.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله سليماني بعد تسجيل أول أهدافه مع أندرلخت

هذا ما قاله سليماني بعد تسجيل أول أهدافه مع أندرلخت

هذه هي مواصفات الطائرة الخاصة لرونالدو

هذه هي مواصفات الطائرة الخاصة لرونالدو

ماخاشيف يحتفظ بلقبه العالمي في رياضة الفنون القتالية المختلطة

ماخاشيف يحتفظ بلقبه العالمي في رياضة الفنون القتالية المختلطة

لِهذا السبب غاب بن سبعيني

لِهذا السبب غاب بن سبعيني

تحديد المعاهد المعنية بتكوين رياضيي النخبة للتوظيف الاستثنائي

تحديد المعاهد المعنية بتكوين رياضيي النخبة للتوظيف الاستثنائي

نعول على إطلاق أول منافسة في كرة القدم الشاطئية

نعول على إطلاق أول منافسة في كرة القدم الشاطئية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد