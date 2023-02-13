الاتحاد الليبي ينفي أي اتصالات مع بوقرة

بعد ترشيحه لتدريب منتخبه الأول

نفى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم،عبد الحكيم الشلماني، أية اتصالات مع مدرب المنتخب الوطني المحلي،مجيد بوقرة، للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الليبي الأول المنصب الذي يبقى شاغرا بعد إقالة المدرب الفرنسي، كورونتان مرتينز،عقب المشاركة المخيبة لفرسان المتوسط في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي أجريت في الجزائر مؤخرا،و عرفت خروجهم من المنافسة في دورها الأول.

ووفق تصريحات الشلماني لوسائل إعلام ليبية فإن الاتصالات مع مجيد بوقرة لا أساس لها من الصحة، والاتحاد الليبي يأخذ كل وقته لاختيار مدربه الجديد.مع العلم أن مجيد بوقرة متحرر من أي التزام اتجاه الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد نهاية مهمته في قيادة محليي الخضر إلى نهائي”الشان”،حيث لم يحالفه الحظ في التتويج بالبطولة بعد خسارة النهائي أمام منتخب السنغال بعد سلسلة ركلات الترجيح.

وسبق للماجيك أن تحدث عن مستقبله بعد نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، وأظهر رغبته في التوجه إلى تدريب الأندية بعد خوضه تجربة كانت ناجحة مع المنتخب المحلي أحرز إثرها على بطولة العرب للفيفا بقطر ووصل إلى نهائي الشان، إلا أن رئيس الفاف جهيد زفيزف يريد الاحتفاظ به وتكليفه بمهام جديدة على رأس أحد المنتخبات،سيكون على الأرجح المنتخب الأولمبي.