الاتحاد المغربي يناور من جديد ويقترح تنظيم “كان” 2025 صيفا

رغم تأكيد رئيس "الكاف" رفضه للفكرة

لا يزال الاتحاد المغربي لكرة القدم، بقيادة رئيسه، فوزي لقجع، يناور داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، من أجل فرض فكرته بتغيير موعد تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة المقررة سنة 2025 بالمغرب، من فصل الشتاء إلى فصل الصيف.

كشفت الأربعاء، موقع “العربي الجديد”، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قدم مقترحاً جديداً، من أجل تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 في الصيف بدلا من موعدها المعتاد ما بين جانفي وفيفري، وهذا رغم تحفظ باتريس موتسيبي رئيس “الكاف” على هذا الموعد.

وبحسب ما ذكره المصدر، فإن الاتحاد المغربي ارتكز في مقترحه الجديد على ثلاثة أسباب، أولها أنه حين قدم ملف ترشحه لاستضافة البطولة، اشترط تنظيمها صيفاً، وثانياً أن ذلك لن يتعارض مع نهائيات كأس العالم للأندية، المقرر إجراؤها في أميركا 2025، بما أنها ستنتهي في الأسبوع الثاني من شهر جويلية.

أما السبب الثالث الذي قدمه الاتحاد المغربي لتبرير مقترحه، فيرجع إلى أن الملاعب الخمسة المرشحة لاستضافة مباريات “كان 2025” لن تنتهي الأعمال فيها إلا في نهاية، وهو ما يعني اعتراف الاتحاد المغربي ضمنيا بعدم جاهزيته للحدث.

واستنادا إلى ما ذهب إليه المصدر، الذي أشار إلى اقتراح تنظيم المنافسة في الأسبوع الثالث من شهر جويلية (ما بين 23 جويلية و21 أوت 2025)، فإن حقيقة رغبة الهيئة الكروية المغربية في تغيير موعد الحدث الكروي ليست لها علاقة بما قدمه من أسباب ولكنه يسعى لتنظيم البطولة صيفا حتى يضمن حضورا جماهيريا غفيرا، لاسيما من الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

مهما يكن، فإن الحسم النهائي لموعد كأس أمم أفريقيا 2025، سيتم اتخاذه خلال الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقررة في ماي أو جوان القادمين. علما أن رئيس “الكاف” باتريس موتسبي كان جدد مؤخرا على هامش كأس إفريقيا بكوت ديفوار رفضه تأكيد إقامة “كان” 2025 صيفا.