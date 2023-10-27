الاتحاد الموزمبيقي يستقرّ على ملعب “ماشافا”.. و”الفيفا” يرسّم “دي زومبريتو”

تضارب الأخبار بخصوص الملعب الذي يحتضن مواجهة "الخضر"

قرّر الاتّحاد الموزمبيقي لكرة القدم برمجة مواجهة منتخب بلاده أمام المنتخب الجزائري بشكل رسمي على ملعب “ماشافا” في قلب العاصمة “مابوتو”، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026، التي ستحتضنها كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم 19 من شهر نوفمبر المقبل، علما أن ملعب “ماشافا” معشوشب اصطناعيا ويتسع لـ 45 ألف متفرج، مثلما أشارت إليه بعض المصادر الإعلامية في موزمبيق في الساعات الأخيرة.

يحدث هذا في الوقت الذي أكد فيه الإتحاد الدولي لِكرة القدم، الخميس، أن مباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره الموزمبيقي مبرمجة يوم 19 نوفمبر المقبل، على ملعب ” دي زمبريتو” في العاصمة “مابوتو” بداية من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الجزائر، علما أن الملعب المذكور يقع في مدينة “مابوتو”، دشن عام 2011، وهو معشوشب طبيعيا، يتّسع لِـ 42 ألف مُتفرّج.

ولم يعارض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، إستقبال منتخب الموزمبيق للمنتخب الجزائري على ملعب “دي زومبريتو”، رغم التحفّظات الأخيرة عليه، على إعتبار أن “الكاف” نشر قائمة الملاعب التي ستحتضن تصفيات المونديال ويتقدµمها ملعب “دي زومبريتو”.

وكان القائمون على شؤون الكرة في موزمبيق قد باشروا أشغال الصيانة على ملعب “دي زومبريتو”، عقب تدهور أرضية ميدانه، بهدف تجهيزه لاحتضان أول مواجهة للمنتخب الأول في التصفيات المونديالية ضدّ المنتخب الجزائري نهاية الشهر المقبل، غير أنه ورغم ذلك فقد قرّرت الهيئة الكروية في البلاد ترسيم مواجهة منتخب بلادها أمام “الخضر” على ملعب “ماشافا”.

للإشارة، أن مدرب المنتخب الموزمبيقي، شيكينيو كوندي، كان قد وجّه قبل أيام قلائل الدعوة إلى 42 لاعبا تحسبا لخوض غمار تصفيات المونديال الشهر المقبل، على أن يتم تقليص القائمة في قادم الأيام، بحسب البيان الذي نشره الإتحاد المحلي للكرة، علما أن البيان الأخير الذي نشر الثلاثاء لم يتضمّن مكان استقبال المنتخب الموزمبيقي لنظيره الجزائري، في وقت ستكون أوّل خرجة لموزمبيق خلال التصفيات في عاصمة بوتسوانا “غابورون” أمام المنتخب المحلي.

جدير بذكره، أن المنتخب الوطني سيسافر بتاريخ 18 نوفمبر المقبل إلى العاصمة الموزمبيقية “مابوتو”، عقب يومين فقط من ملاقاة منتخب الصومال في إفتتاح تصفيات كأس العالم، أي في 16 من الشهر ذاته، على ملعب “نيلسون مانديلا”.