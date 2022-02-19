الاتحاد النيجيري يكشف عن تفاصيل مفاوضاته مع أوليز

مدرب نيجيريا التقى صاحب الأصول الجزائرية بلندن

يواصل الاتحاد النيجيري لكرة القدم مساعيه الحثيثة من أجل ضم نجم نادي كريستال بالاس الانجليزي، مايكل أوليز، صاحب الأصول الجزائرية، وقطع الطريق على الناخب الوطني، جمال بلماضي، الذي يفكر بدوره بضم النجم الصاعد (20 سنة)، والذي يرشحه الكثير من المتابعين للدوري الانجليزي الممتاز للبصم على مشوار كروي مميز.

ويمكن لأوليز اللعب لأربع منتخبات وطنية، إنجلترا مسقط رأسه، ونيجيريا لأن والده ينحدر من أصول نيجيرية، فضلا عن الجزائر وفرنسا لأن والدته تنحدر من أصول جزائرية وتملك الجنسية الفرنسية، لكنه لحد الآن لم يحسم مستقبله بعد، رغم الأخبار التي تحدثت في وقت سابق من العام الماضي عن اختياره اللعب مع الجزائر بقرار اتخذه مع وكيل أعماله، الذي نصحه باختيار بطل إفريقيا 2019.

وقالت صحيفة “ذا ستريت جورنال “النيجيرية” بأن المدير الفني المؤقت لمنتخب نيجيريا، أوستين إيغوافون، التقى في لندن بنجم كريستال بالاس، مايكل أوليز، رفقة زميله الآخر في النادي، إيبيري إيزي، من أجل إقناعهما بحمل قميص منتخب “النسور الممتازة” في الفترة المقبلة، وعلى وجه التحديد قبل مباراة الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022 أمام قطر، ولم يكن مدرب نيجيريا لوحده خلال اللقاء، حيث رافقه أيضا رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أماجو بينيك، حسب ذات المصدر دائما، ما يبرز الرغبة القوية للنيجيريين من أجل حسم مستقبل أوليز، وتجاوز نظرائهم الجزائريين، الذين لم يقوموا بأي خطوة في هذا الاتجاه رغم حديث بعض المصادر الإعلامية النيجيرية عن ميل مايكل أوليز للعب مع الجزائر.

إلى ذلك، أكدت الصحيفة النيجيرية وجود تفاؤل كبير لدى مسؤولي الاتحاد النيجيري لإقناع مايكل أوليز بمشروع منتخب “النسور الممتازة”، رغم اعترافها بعدم تسريب تفاصيل أوسع عن الاجتماع الذي جرى بلندن، مشيرة إلى أن النيجيريين يسعون لاستغلال رابط الصداقة الذي يربط بين أوليز وزميله في كريستال بالاس إيزي، لإقناع اللاعب صاحب الأصول الجزائرية بقبول عرض الاتحاد النيجيري، وتوقع نفس المصدر بأن يحسم نجم كريستال بالاس الانجليزي الصاعد مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت لا زالت الجماهير الجزائرية تنتظر فيه الخطوة التي سيقدم عليها الاتحاد الجزائري لكرة القدم بخصوص هذا الملف.

وولد اللاعب الواعد يوم 12 ديسمبر 2001، وهو خريج أكاديمية نادي ريدينغ الانجليزي، واختير أوليز أفضل لاعب شاب في دوري الدرجة الأولى الانجليزي الموسم الماضي مع نادي ريدينغ، ما جعله محط أنظار عدة أندية من الدوري الانجليزي الممتاز، على غرار ليدز وارسنال وولفرهامبتون، كما اختار أوليز الانضمام لنادي كريستال بالاس الصيف الماضي بعقد يمتد لخمس سنوات، وسبق للجناح الطائر أن لعب مباراتين مع منتخب فرنسا تحت 18 عاما، خلال دورة تولون الشهيرة سنة 2019، لكن ذلك لن يمنعه من اللعب مع المنتخب الجزائري من الناحية القانونية، أو أي منتخب سيختاره رسميا للدفاع عن ألوانه مستقبلا.