الاتحاد الوطني للمحامين يدعو لجمعية عامة طارئة يوم 8 جانفي المقبل

لدراسة التطورات الخاصة بالضرائب

قرر مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين استدعاء الجمعية العامة الطارئة ليوم السبت 8 جانفي 2022 لاتخاذ موقف بخصوص قضية الضرائب المفروضة على أصحاب المهن الحرة غير التجارية.

ودعا الاتحاد أعضاء مجالس المنظمات الجهوية والنقباء أعضاء مجلس الاتحاد والنقباء السابقين لحضور أشغال الجمعية العامة الطارئة التي ستعقد شهر جانفي المقبل بنادي المحامين بقسنطينة.

ومعلوم أن قضية الضرائب المفروضة على أصحاب المهن الحرة غير التجارية في قانون المالية لسنة 2022 ، كانت قد أثارت الكثير من الجدل وسط أصحاب الجبة السوداء؛ الذين اعتبروا قرار رفع الضرائب من 12 بالمئة إلى 35 بالمئة بغير المدروس ، وهو ما كان سببا لخروجهم في إحتاججات عبر الهيئات القضائية شلوا من خلالها المحاكم والمجالس، فيما تمسك مجلس الاتحاد بمقترح الاقتطاع من المنبع الذي تم عرضه في البرلمان لكن تصويت النواب لم ينصفه.