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رياضة
بسبب سوء النتائج

الاتحاد اليمني ينهي مهام عادل عمروش من تدريب المنتخب

ل. ط
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الاتحاد اليمني ينهي مهام عادل عمروش من تدريب المنتخب

أنهى الاتحاد اليمني لكرة القدم مسيرة المدرب الجزائري، عادل عمروش، من على رأس المنتخب اليمني الأول، بسبب سوء النتائج، حسب ما أعلن عنه في بيان رسمي .

وأوضح الاتحاد اليمني أنه فسخ عقد المدرب عادل عمروش بسبب سوء النتائج في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم آسيا. بالإضافة إلى إخلال المدرب الجزائري بأحد بنود العقد والذي يتمثل في غيابه عن مكان العمل بعد نهاية المباريات التصفوية داخل اليمن .

للإشارة، فإن عادل عمروش تسلم تدريب المنتخب اليمني الأول في شهر ماي الماضي، لكن تجربته لم تدم طويلا وقام الاتحاد اليمني للعبة بإقالته للأسباب التي أشرنا إليها سابقا. مع العلم أن عمروش محسوب على المديرية الفنية البلجيكية بحكم انخراطه في الاتحادية البلجيكية، فضلا عن ذلك حيازته الجنسية البلجيكية .

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