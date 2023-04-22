“الاتحاد بشعار تحقيق فوز مريح قبل موقعة “الرباط”

ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي

ينزل الجيش الملكي المغربي، ضيفا ثقيلا على اتحاد العاصمة، سهرة الأحد، على ملعب 5 جويلية الأولمبي، لحساب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي، في “داربي” مغاربي مفتوح على كل الاحتمالات، سيكون فيه التنافس على أشده بين ناديين يطمحان إلى الذهاب بعيدا في المنافسة القارية، على أن يدير الحكم المصري، محمد معروف، اللقاء، بمساعدة مواطنيه، يوسف البساطي وسامي هلهل، بينما سيكون محمود ناجي حكما رابعا، وعمرو الشناوي حكما على تقنية الفيديو، إضافة إلى محمود أبو الرجال الذي سيكون مساعدا لحكم الفيديو أيضا.

يشار إلى أن ممثل الكرة الجزائرية كان قد تأهل لهذا الدور من المنافسة، في المرتبة الثانية، في مجموعته برصيد 11 نقطة، خلف مالومو غالانتس فوتبول الجنوب إفريقي، في وقت بلغ الجيش الملكي المغربي ربع نهائي المسابقة بمجموع 14 نقطة، في صدارة مجموعته التي سيطر عليها في تواجد كل من إيسكو دي كارا الطوغولي وبيراميدس وفيوتار كلوب المصريين.

إ. العاصمة – الجيش الملكي (الأحد بداية من الساعة الثامنة ليلا)

ويسعى اتحاد العاصمة، بقيادة مدربه عبد الحق بن شيخة، الذي يعرف جيدا الكرة المغربية بحكم تجربته التدريبية هناك، على رأس الرجاء البيضاوي، نهضة بركان والمغرب التطواني، لتحقيق الانتصار المرجو من قبل الطاقم الفني على وجه الخصوص، عقب العمل الكبير الذي قام به في أواخر أيام الشهر الفضيل، الأمر الذي يعكس مشقة التحضيرات في الآونة الأخيرة، تحسبا للموعد القاري.

ومن المنتظر، أن يدخل المدرب بن شيخة المباراة بنفس التشكيلة التي خاضت مواجهة اتحاد خنشلة في البطولة، من خلال الاعتماد على بن بوط في حراسة المرمى، بلعيد، عليلات، رضواني ولوصيف في خط الدفاع، في وقت سيشارك بن زازة، مريلي ومزيان في الوسط، وأوربوني ومحيوص في الخط الأمامي، الأمر الذي يؤكد أن بن شيخة سيلعب الهجوم منذ البداية، بهدف تحقيق فوز مريح، فضلا عن إرباك دفاع الخصم منذ البداية بإحراز هدف مبكر يسهل من مهمة الاتحاد في المباراة.

وبالمقابل، يطمح ممثل الكرة المغربية إلى تحقيق نتيجة إيجابية هو الآخر، لخوض لقاء الإياب على أرضه بأريحية كبيرة، الأمر الذي سيدفع بمدربه الفرنسي فرناندو دا كروز، إلى مباغتة الاتحاد على أرضه، علما أن غياب كأس الاتحاد الإفريقي عن خزائن الجيش الملكي منذ 2005 سيشكل ضغطا كبيرا على اللاعبين والمدرب على حد سواء.