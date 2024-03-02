الاتحاد لحسم الصدارة والخروج من الأزمة

اتحاد الجزائر - سوبر سبورت الجنوب إفريقي (17.00 سا بملعب 5 جويلية)

سيكون نادي اتحاد الجزائر على موعد مع الجولة الختامية من دوري المجموعات، حين يستقبل ضيفه سوبر سبورت الجنوب إفريقي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من المجموعة الأولى في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسيسعى أشبال المدرب الإسباني غاريدو لاستعادة نشوة الفوز، بعدما سقط في أربع مرات متتالية بين البطولة والمنافسة الإفريقية، وهو ما جعل أنصار الإتحاد ينتفضون ضد الإدارة واللاعبين، مطالبين إياهم بإعادة الفريق إلى مستواه ومكانته الطبيعية، وهو ما يجعل زملاء شيتة أمام فرصة مواتية من أجل استعادة الثقة وتحقيق الفوز، الذي سيعيد الهدوء داخل البيت العاصمي.

ويحتل أبناء سوسطارة المرتبة الأولى برصيد 10 نقاط، متبوعا بمودرن فيوتشر المصري صاحب الـ08 نقاط، وهو ما يجعل زملاء بن بوط أمام خيارين الفوز أو تحقيق نقطة من المواجهة، رغم أن التعادل لن يساعد الفريق نفسيا، حيث سيكون مجبرا على الفوز أمام متذيل الترتيب، وإعادة الروح داخل الفريق.

اللاعبون يريدون الفوز لاستعادة ثقة الأنصار

دخلت تشكيلة الاتحاد في تربص مغلق منذ نهاية الأسبوع الماضي، بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، حيث عبر اللاعبون في ما بينهم على رغبتهم في تحقيق الفوز، وضمان صدارة المجموعة، بالإضافة إلى الاعتذار من أنصارهم على طريقتهم الخاصة من خلال الفوز بالنتيجة والأداء، وهو الذي مر جانبا خلال اللقاءات الماضية، منذ الهزيمة أمام شباب قسنطينة على ملعب 05 جويلية الأولمبي، لتليها الخماسية التاريخية من نادي بارادو، والانهزام في خنشلة وأمام الهلال الليبي في المنافسة الإفريقية، وهو ما رفع التحدي للاعبين بضرورة تقديم كل شيء واستعادة ثقة أنصارهم قبل قادم المواعيد.