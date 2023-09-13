الاتحاد .. لكتابة تاريخ جديد

نهائي "كأس السوبر" الإفريقي.. الأهلي المصري - اتحاد العاصمة الجزائري

سيكون عشاق الكرة الإفريقية على موعد، أمسية الجمعة، مع مواجهة نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي سيجمع حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية اتحاد العاصمة الجزائري والأهلي المصري بطل رابطة الأبطال، في مباراة ستقام على أرضية ملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

وسيكون أشبال المدرب عبد الحق بن شيخة على موعد مع كتابة تاريخ جديد للفريق، بعد تحقيقهم أول لقب قاري، حيث ستكون المهمة صعبة أمام منافس قوي يعتبر عملاق القارة، والمدجج بأبرز نجومه من أجل حسم موقعة السوبر.

تشكيلة اتحاد العاصمة رفعت التحدي، وأبدت عزمها على تشريف الجزائر، حيث وعدت عشاق النادي بتقديم كل شيء والتضحية من أجل نيل لقب السوبر، الذي سيمنح لهم تلك الجرعة المعنوية من أجل دخول المنافسة الإفريقية والبطولة بأكثر ثقة وقوة، وهو ما جعل المدرب عبد الحق بن شيخة يركز في تحضيراته على الجانب الذهني والمعنوي لزملاء بوسليو.

ورغم أن الاتحاد سيكون محروما من خدمات الثنائي بوريان وبوشينة، إلا أن بن شيخة أبدى عدم انزعاجه من الغيابات، وأكد على ثراء التشكيلة وثقته في اللاعبين الذين سيتواجدون فوق أرضية الميدان، الذين سيكونون في الموعد لتشريف الراية الجزائرية، ونيل اللقب رغم قوة المنافس.

بن بوط يعود ولعمارة لأول مرة

وسيعتمد المدرب بن شيخة على الحارس المتألق بن بوط، الذي التحق بتشكيلة الاتحاد أول أمس، بعدما غاب بسبب تواجده في تربص المنتخب الوطني، وهو ما أراح المدرب بالنظر إلى القيمة الكبيرة لبن بوط في التشكيلة، كما سيشهد اللقاء مشاركة المستقدم الجديد من نادي الإفريقي نبيل لعمارة في الجهة اليسرى من الدفاع، على أن يعود رضواني إلى منصبه كظهير أيمن، بعدما كان يشغل منصب ظهير أيسر طيلة الموسم الماضي، بسبب تواجد لوصيف لمنتقل حديثا إلى الدوري السويسري.

نجوم الأهلي حاضرة وتريد تأكيد السيطرة

من جانب آخر، سيكون منافس الاتحاد حاضرا بكل نجومه على غرار مهاجم بروسيا دورتموند، موداسيت، والمنتقل حديثا إلى صفوف الأهلي المصري، حيث أعلن عن جاهزيته للمواجهة، رغم احتماليه عدم إشراكه بسبب تأخره في الالتحاق بالقلعة الحمراء، كما أكدت تقارير إعلامية مصرية، أن زملاء أليو دينغ يريد حسم المواجهة وإضافة لقب جديد إلى خزائن نادي القرن، وتأكيد السيطرة على القارة السمراء.