الاتحاد لكتابة تاريخ جديد في إفريقيا

ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكاف.. هذا السبت 20.30 اتحاد العاصمة - الفتح الرباطي

سيكون اتحاد العاصمة على موعد مع المغامرة الإفريقية، حين يحل ضيفا على الفتح الرباطي المغربي، لحساب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

زملاء القائد زين الدين بلعيد يريدون مواصلة التألق القاري، والاستثمار في الثقة التي يعيشها النادي عقب الإطاحة بالعملاق الأهلي المصري في نهائي السوبر، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة للمدرب عبد الحق بن شيخة في المغرب، كلها معطيات قد تجعل عناصر الاتحاد تدخل المقابلة بأكثر قوة وتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة نهاية الأسبوع القادم بملعب ميلود هدفي بوهران.

واكتمل التعداد خلال الحصة الأخيرة للإتحاد، وهو ما أراح الكوتش بن شيخة الذي سيستغل كل أوراقه الرابحة خلال المواجهة، خاصة مع عودة بوزيان الذي غاب عن لقاء الأهلي بسبب الإصابة، وهو الذي يعول عليه المدرب كثيرا ليكون في الخط الهجومي للاتحاد.

فريد زميتي مساعد المدرب:

“المعنويات مرتفعة لكن سنواجه منافسا مختلفا عن الأهلي”

أقر مساعد مدرب إتحاد العاصمة فريد زميتي بصعوبة المأمورية في لقاء اليوم أمام الفتح الرباطي، خاصة أمام منافس يطبق كرة جميلة، مؤكدا على ضرورة استغلال الحالة النفسية والثقة التي يعيشها الفريق من أجل مواصلة النتائج الإيجابية على المستوى القاري.

وقال زميتي في تصريحات لفحة الفريق على “الفايسبوك”: “ستكون مقابلة الفتح الرباطي صعبة مثل كل اللقاءات، حيث سيطغى عليها طابع الداربي، نريد الاستثمار في معنويات الفريق بعد تتويج السوبر”.

وأضاف قائلا: “حضرنا جيدا لهذا اللقاء، سنواجه فريقا بمعطيات تختلف عن السابق، وسنلعب لقاء اليوم بنفس العزيمة التي خضنا بها لقاء الأهلي “.

وعن رأيه في استقدامات الفريق، قال زميتي: ” الاستقدامات كانت مدروسة وفق الأهداف التي سطرناها، اللاعبون الجدد بدؤوا يندمجون يوما بعد يوم، وهذا ما أعتبره إيجابيا لنا “.

طاقم تحكيم ليبي لإدارة اللقاء

عيّنت لجنة التحكيم على مستوى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقم تحكيم ليبيا لإدارة مباراة ممثل الجزائر اتحاد العاصمة أمام الفتح الرباطي المغربي، بملعب مولاي الحسن في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية، سيكون المبروك محمد مكلفا بقيادة اللقاء كحكم رئيسي، فيما سيكون عطية محمد عيسى مساعد حكم أول، ووحيد الجهاوي كمساعد حكم ثاني، بالإضافة إلى عبد الرزاق أحمد كحكم رابع، كما تم تعيين التونسي بوسايري بوجلال محافظا للداربي المغاربي.