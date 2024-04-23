الاتحاد والشباب.. من سيحسم داربي العاصمة؟

نصف نهائي كأس الجمهورية

يحتضن ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، قمة عاصمية كبيرة بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، لحساب الدور نصف النهائي من كأس الجزائر، حيث ستخطف القمة أنظار عشاق الكرة الجزائرية، بالنظر لقيمة الفريقين، والتي سيسعى من خلالها الفريقان، التأهل إلى المباراة النهائية والظفر بالسيدة الكأس من أجل الإنفراد بصدارة الأفضل في هذه المسابقة.

ورغم أن الترشيحات في السابق كانت تصب في مصلحة نادي شباب بلوزداد، بالنظر للرزنامة الجهنمية وماراطون اللقاءات بالنسبة للاتحاد، إلا أن عدم مشاركة الأخير في لقاء كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم السبت الماضي، أمام نهضة بركان، سمح لأشبال غاريدو بتفادي الإرهاق والتحضير بشكل جيد لمواجهة نصف النهائي التي تبقى هدف رئيسي لأبناء الزي الأحمر والأسود.

شباب بلوزداد – اتحاد الجزائر (سا 21.00 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي)

في المقابل، سيسعى شباب بلوزداد لتحقيق التأهل إلى نهائي المنافسة، ونيل اللقب الذي أصبح الهدف الأول لأبناء لعقيبة، بعدما ضاع لقب البطولة بنسبة كبيرة لصالح مولودية الجزائر، والإقصاء من كأس رابطة أبطال إفريقيا، ما يحتم على زملاء سالمي وضع كل مجهوداتهم من أجل التأهل والسعي للفوز بالكأس من أجل تعويض خيبة هذا الموسم، الذي كان سيئا على كل الخطوط.

باكيتا: جاهزون للإطاحة بالاتحاد والتأهل إلى النهائي

أكد مدرب شباب بلوزداد، ماركوس باكيتا، بأن فريقه جاهز للإطاحة بالغريم اتحاد العاصمة، وبلوغ نهائي كأس الجزائر، حيث تعتبر منافسة الكأس هدفا رسميا للفريق بعد الخروج من رابطة الأبطال الإفريقية، وضياع لقب الدوري بنسبة كبيرة.

وقال باكيتا في تصريحات إعلامية: “يجب أن تحضر جيدا لمثل هذه اللقاءات، لأن هناك فريق يفوز ويتأهل إلى النهائي، ودورنا سنقدم كل شيء من أجل الفوز وتحقيق التأهل إلى نهائي المسابقة”

وأضاف المدرب البرازيلي: “عملنا في الأيام السابقة على الاسترجاع واستعادة لاعبينا المصابين، لكي نكون أكثر جاهزية للقاء اليوم، وبدورنا سنتعامل مع اللقاء بأكثر ذكاء، فلا يجب علينا الخطأ في مثل هذه المواجهات”.

وختم باكيتا: “الإدارة وفرت كل شيء من أجل الاسترجاع ووضع اللاعبين في أفضل الظروف، وكل الأطقم قامت بعملها لتجهيز التشكيلة لاسيما من الناحية البدنية، رتبنا كل الأمور من أجل بلوغ النهائي وأتمنى الفوز والتأهل”.