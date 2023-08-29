الاتحاد يستقبل رسميا بملعب 05 جويلية الأولمبي

تأجيل اتحاد العاصمة - الفتح الرباطي بسبب السوبر الأفريقي

قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تأجيل مباراة اتحاد العاصمة ضد الفتح الرباطي المغربي برسم ذهاب الدور الأول لكأس الكاف، لالتزام تشكيلة بن شيخة بمواجهة الأهلي المصري بالسوبر الإفريقي.

وكان مقررا، أن تقام المباراة يوم 16 سبتمبر القادم بمركب مولاي الحسن بالرباط، غير أن برمجة السوبر الأفريقي يوم 15 من الشهر القادم، فرض تأجيل اللقاء. وحددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الفترة بين 21 و23 سبتمبر القادم موعدا لإجراء مباراة الذهاب بين الفتح الرباطي واتحاد العاصمة، على أن تقام مباراة الإياب أحد يومي 29 أو 30 من الشهر القادم.

يشار إلى أن الفتح الرباطي حجز بطاقة التأهل إلى الدور الأول لكأس الكاف، بانتصاره بخمسة أهداف لصفر على نادي لوتو البينيني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، في حين أعفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم فريق اتحاد العاصمة من الدور التمهيدي باعتباره بطلا للنسخة الماضية.

هذا، وأعلنت إدارة اتحاد العاصمة، أن ملعب 05 جويلية الأولمبي سيكون معقل الاتحاد هذا الموسم، بعد انتهاء الأشغال فيه، وسيستقبل فيه الفريق خلال الموسم الكروي 2023-2024.

وتحدث نور الدين قريشي، للصفحة الرسمية للفريق، بأن الاتحاد تلقى وعودا من السلطات من أجل الاستفادة من الملعب الأولمبي في الموسم الجديد، مباشرة بعد انتهاء الأشغال فيه، حيث من المنتظر أن تنتهي نهاية أكتوبر القادم. وذكر قريشي كذلك، أنه كان يمني النفس باللعب في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، غير أنه في مرحلة إعادة تهيئة الأرضية، حيث وقع القرار على الاستقبال في ملعب الدار البيضاء بشكل مؤقت، قبل التحول إلى ملعب 05 جويلية في منتصف مرحلة الذهاب.

يذكر، أن الاتحاد والمولودية سيستقبلان في ملعب 05 جويلية، قبل أن يتحول العميد إلى ملعبه الجديد بالدويرة، على أن يكمل أبناء سوسطارة الاستقبال في المركب الأولمبي.

وفي نفس السياق، فاز اتحاد الجزائر، الناشط في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، أمام النجم الرياضي المتلوي التونسي، بنتيجة 3-0 بمدينة طبرقة (تونس)، في لقاء ودي تحضيري تحسبا للموسم الجديد 2023- 2024 . وسجل لصالح الاتحاد كل من بلعيد (د67)، بلقاسمي (د82) وبن زازة (د90) خلال مجريات الشوط الثاني.

وكان الاتحاد قد فاز يوم الاثنين 21 أوت أمام النادي البنزرتي بنتيجة عرضية 5-0، في اللقاء الودي التحضيري الأول. وتدخل هذه المباريات الودية ضمن تحضيرات اتحاد الجزائر للكأس الأفريقية الممتازة أمام الأهلي المصري المقررة في مدينة الطائف السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل.

وكان الأهلي المصري قد توج بكأس رابطة الأبطال الإفريقية على حساب الوداد البيضاوي، بينما أحرز اتحاد الجزائر كأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه على يونغ أفريكانز التنزاني. أما في منافسة كأس الكونفدرالية، فقد أعفي اتحاد الجزائر من الدور التمهيدي الأول باعتباره حاملا للقب. وسيلتقي النادي العاصمي في الدور الثاني الفتح الرياضي المغربي الذي تأهل على حساب جمعية لوتو البنيني.