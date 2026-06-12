الاتصال المؤسساتي في الجزائر تحت مجهر الخبراء والمهنيين

تنظيم منتدى متخصص عبر جلستين وورشتين:

تنظم وزارة الاتصال، بالجزائر العاصمة، “منتدى الاتصال المؤسساتي 2026” وذلك في إطار مساعي تعزيز الاتصال المؤسساتي وترقيته وجعله يستجيب للتحديات التنموية والرهانات الإقليمية والدولية، حسب ما علم لدى الوزارة.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى الذي سيشارك فيه مسؤولو الاتصال في عدة وزارات وهيئات ومؤسسات وطنية إلى جانب خبراء وأستاذة جامعيين وصحفيين، في ظل “التحولات الجذرية” التي عرفتها أنماط الاتصال والتواصل بفعل التطور المتسارع للتكنولوجيا الرقمية، و”توسع الفضاءات الافتراضية”، الأمر الذي يجعل من الاتصال المؤسساتي “وظيفة إستراتيجية تتقاطع فيها عناصر الحوكمة وإدارة السمعة، وإدارة العلاقات مع الجمهور بمختلف شرائحه”، كما أوضحته الوزارة.

وتتضمن أشغال هذا المنتدى جلستين، الأولى حول “الاتصال المؤسساتي في ظل بيئة اتصالية متحولة”، سيتم خلالها مناقشة عدة مواضيع ذات صلة لاسيما “تحليل تأثير السياق التكنولوجي المتسارع على الاتصال المؤسساتي”، أما الجلسة الثانية فستتطرق لموضوع “الاتصال المؤسساتي: تحصين وعي المواطن في عصر الزحف الرقمي”، حيث ستتطرق الى تحديات تزويد المواطن بالمعلومة الموثوقة، وتحصين الوعي المجتمعي، وحمايته من مخاطر الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي وكذا “الاتصال المؤسساتي خلال الأزمات”.

كما سيتم بالمناسبة تنظيم ورشتين، الأولى حول “الإعلام الوطني شريك في الاتصال المؤسساتي.. تحديات المصداقية وآفاق”، ويتم فيها تناول الدور المنتظر من وسائل الإعلام الوطنية لإنجاح الاتصال المؤسساتي الرسمي على ضوء التحولات التي تشهدها البيئة الرقمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام وكذا ورشة تخص موضوع “هيكلية الاتصال وأدواته في المؤسسات الحكومية” وسيتم خلالها مناقشة إعداد وصف وظيفي نموذجي لوظيفة القائم بالاتصال وكذا “الوسائل المناسبة لتنفيذ الوظيفة الاتصالية على ضوء التحول الرقمي”، وفقا لنفس المصدر.