الاتفاقيتان الموقعتان مع “بوش” و”سيمنس إنرجي” ستعززان التعاون بين الجزائر وألمانيا في مجال الانتقال الطاقوي

سوناطراك:

أفاد مجمع سوناطراك، في بيان له اليوم الأحد، 19 جويلية، أن الاتفاقيتين الموقعتين ببرلين مع شركتي “بوش” و”سيمنس إنرجي”، على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد المجيد تبون، إلى ألمانيا، ستسمحان بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الانتقال الطاقوي.

وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الانباء الجزائرية أن المجمع وقع بروتوكول اتفاق يوم الجمعة مع الشركة الألمانية “روبرت بوش” (بي تي واي) المحدودة بهدف تحديد فرص تطوير التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.

وتعد شركة “بوش” موردا عالميا رائدا للتكنولوجيا والخدمات، كما تعتبر من أبرز الفاعلين في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، حيث تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة.

وتعد شركة “بوش” موردا عالميا رائدا للتكنولوجيا والخدمات، كما تعتبر من أبرز الفاعلين في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، حيث تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة.

سيتيح هذا البروتوكول للطرفين دراسة فرص إقامة شراكة بهدف تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في الجزائر بما في ذلك تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين.

كما سيسمح بتبادل الخبرات والمعارف التقنية والتكنولوجية ذات الصلة بالهيدروجين الأخضر.

كما وقع المجمع بروتوكول اتفاق آخر مع شركة “سيمنس إنرجي غلوبال جي. ام. بي. اش اند كو كاي جي” المحدودة بهدف تحديد فرص تطوير التعاون في مجالات صيانة وإصلاح التجهيزات، التكوين، الهيدروجين الأخضر وحلول الضغط.

وهو البروتوكول الذي سيعمل بموجبه الطرفان، على تعبئة خبرائهما بشكل مشترك من أجل تطوير حلول تكنولوجية تهدف إلى تحسين الأداء واستكشافهما لآفاق الرقمنة والصيانة التنبئية.

كما يهدف إلى ترقية التطوير المحلي لسلاسل القيمة الخاصة بالفولاذ الأخضر والأمونيا الخضراء وتسهيل تبادل المعارف والخبرات من خلال برامج التكوين التقني والإداري.

وتعد “سيمنس إنرجي” شركة عالمية “رائدة” في مجال تكنولوجيا الطاقة، حيث تنشط في قطاعات إنتاج الكهرباء ونقلها وإزالة الكربون الصناعي والتحول الطاقوي.

مجمع سوناطراك أشار في بيانه أن هذه الشركة تؤدي “دورا محوريا” في دعم الانتقال الطاقوي على المستوى العالمي من خلال تقديم حلول “مبتكرة وموثوقة ومستدامة” تسهم في تطوير أنظمة طاقوية منخفضة الكربون على المديين المتوسط و البعيد.