الاتفاق على استمرار عقد اللقاء التشاوري بين قادة الجزائر وتونس وليبيا بالتناوب بين الدول الـ3

صدر مساء الإثنين، البيان الختامي المشترك للاجتماع التشاوري الأول لقادة الجزائر وتونس وليبيا، الذي شارك فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وجاء في البيان الختامي، أن القادة الثلاثة أجروا مشاورات “شاملة وصريحة وبناءة، في أجواء أخوية مفعمة بروح التفاهم والتضامن”. واتفقوا خلالها على “استمرار عقد اللقاء بالتناوب بين الدول الثلاث”.

وأجمع القادة في اجتماعهم التشاوري الأول على “الحاجة الملحّة لأن يكون للدول الثلاث، صوت مسموع موحّد. ودور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية”.

كما أعربوا عن “انفتاحهم التامّ على كلّ إرادة سياسية صادقة، تتقاسم معهم ذات الأولويات المشتركة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك”.