الاتفاق على تعزيز التعاون الإعلامي بين الجزائر والكويت

في لقاء لعقاب مع السفير الكويتي بالجزائر..

اتفق وزير الاتصال محمد لعقاب، يوم الخميس، مع سفير الكويت بالجزائر محمد الشبو، على ضرورة تكثيف الجهود للتفعيل الميداني لآليات التنسيق والتعاون الإعلامي بين البلدين.

واستقبل الوزير لعقاب السفير الكويتي لدى الجزائر بمقر الوزارة، حيث تناول الطرفان -حسب بيان الوزارة- “سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال”.

واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود للتفعيل الميداني لآليات التنسيق والتعاون الإعلامي بين الجزائر والكويت من خلال: