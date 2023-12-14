في لقاء لعقاب مع السفير الكويتي بالجزائر..
الاتفاق على تعزيز التعاون الإعلامي بين الجزائر والكويت
اتفق وزير الاتصال محمد لعقاب، يوم الخميس، مع سفير الكويت بالجزائر محمد الشبو، على ضرورة تكثيف الجهود للتفعيل الميداني لآليات التنسيق والتعاون الإعلامي بين البلدين.
واستقبل الوزير لعقاب السفير الكويتي لدى الجزائر بمقر الوزارة، حيث تناول الطرفان -حسب بيان الوزارة- “سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الإعلام والاتصال”.
واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود للتفعيل الميداني لآليات التنسيق والتعاون الإعلامي بين الجزائر والكويت من خلال:
- تحيين الاتفاقية الإعلامية الموقعة في الكويت بتاريخ 20 أفريل 2008.
- تجديد البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي الموقع بالكويت سنة 2013 للسنوات المقبلة.
- تشكيل اللجنة الفنية الإعلامية المشتركة المنصوص عليها في البرنامج التنفيذي للتعاون الإعلامي لسنوات 2013-2014-2015.