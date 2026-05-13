الاتّحاد يشرع في الأمور الجديّة… ويُعوّل على خبرة مدرّبه السنغالي على المستوى القارّي

بعثة اتّحاد العاصمة حلّت الأربعاء بالعاصمة القاهرة

يحرصُ مدرّب اتّحاد العاصمة، السنغالي لامين ندياي، على وضع آخر اللّمسات في العاصمة المصرية “القاهرة” بداية من الخميس، من خلال تجريب عديد الخُطط التي يفكّر في الاعتماد عليها وفق النتيجة المسجّلة في لقاء الذّهاب، وكذا تماشياً وطريقة لعب المنافس الذي يعتمد أساساً على سرعة مهاجميه، ما يعني أنّ الزمالك سيعمل على مباغتة الاتّحاد منذ ضربة البداية، وهي الفترة التي يتوجّب على أشبال ندياي التركيز بشكل جيّد لتفادي تلقّي هدف مبكّر، ولو أن الاتّحاد سيعتمد من جهته على تحصين خطّ الوسط، ومن ثمّة انتهاج الهجمات المُعاكسة مغتنمًا بذلك سرعة خالدي بالدرجة الأولى.

وكان المدرّب ندياي قد اعتمد في اللّقاء المتأخّر عن الجولة 27 من الرّابطة المحترفة الأولى “موبيليس” ضدّ ترجّي مستغانم على العناصر الاحتياطية، من خلال الزجّ بتشكيلة أساسية مُغايرة تماماً لتلك التي خاضت ذهاب نهائي كأس الاتّحاد الإفريقي ضدّ الزمالك قبل خمسة أيّام، في خطوة للمحافظة على لياقة العناصر الأساسية تحسّبا للقاء الإياب أمام ممثّل الكرة المصرية، السبت القادم، علمًا أنّ ندياي كان قد اعتمد على سيفور في حراسة المرمى، مفضّلًا بذلك إراحة الحارس الأوّل بن بوط، إضافة إلى الثّنائي عبادة وعزّي غير المعني بلقاء الإياب ضدّ الزمالك، زد على ذلك محروز وشتّي، عثامنية، ليكونزا، بولعراس، الأخير عوّضه ليمان، وكذلك بودربالة، بن عياد صاحب الهدف الوحيد للاتّحاد، إضافة إلى بوطاوي الذي استُبدل بزميله عاشوري بداية من الشوط الثاني.

وفي سياق متّصل، حلّ وفد اتّحاد العاصمة، أمس، بالعاصمة المصرية “القاهرة” بتعداد مُكتمل لخوض لقاء الإياب بعد 72 ساعة ضدّ الزمالك المصري، حيث سيخوض زملاء القائد رضواني أوّل تدريباتهم، اليوم، على الملعب الفرعي لميدان “الدفاع الجوي”، على أن يُجري الفريق تدريباته، الجمعة، على ملعب “القاهرة الدولي” في حدود السّاعة الثامنة ليلاً بتوقيت الجزائر، التّاسعة بتوقيت العاصمة “القاهرة”، أي في نفس توقيت إجراء مباراة السبت.

وكان الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم قد عيّن في وقت سابق الغابوني بيير غيسلان أوتشو حكمًا للمباراة، على أن يساعده في مهامه مواطناه، بوريس مارلايز ديتسوغا وكذا أموس أبيغين ندون، إضافة إلى تانغوي باتريس ميبيامي الذي سيكون حكمًا رابعًا، كما عيّن “الكاف” التونسي هيثم قيراط حكمًا على تقنية الفيديو، وماريا ريفيت من جزر موريس حكمًا مساعدًا على “الفار”، إضافة إلى الكاميرونية كارين فومو أتزمبيونغ كمساعد ثان على الفيديو، كما اختار “الكاف” الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يُراقب الحكام لمغيفري بوشعاب من موريتانيا.

يحدثُ هذا في الوقت الذي استأنف فيه الزمالك المصري بدوره تحضيراته للنّهائي، من خلال الدخول في تربّص مغلق بداية من اليوم على ملعب “الكلية الحربية”، بعدما استفاد اللاّعبون من راحة عقب العودة إلى “القاهرة”، الأحد، بعد خوض لقاء الذّهاب، السبت الفارط، علمًا أنّ الزمالك سيكون محرومًا في النهائي من خدمات الظهير الأيسر محمود بن طايق الذي غادر لقاء الذّهاب بالبطاقة الحمراء، إضافة إلى المدافع حسام عبد المجيد بسبب تراكم البطاقات، في وقت يُسابق الطّاقم الطبّي للنّادي الزمن، لتجهيز محمّد السيّد عقب الإصابة التي تعرّض لها.