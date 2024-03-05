الاثنين 11 مارس أول أيام الشهر الفضيل

حسب جمعية "البوزجاني" المختصة في علم الفلك

رجحت الجمعية العلمية “البوزجاني”، التي مقرها ولاية المدية والمختصة في علوم الفضاء والفلك، أن يكون يوم الاثنين المقبل 11 مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت الجمعية في بيان، تقلت الشروق نسخة منه، إن الاقتران الفلكي بين الشمس والقمر سيكون هذا الأحد 29 شعبان الموافق لـ10 مارس على الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت العالمي (الجزائر: + 1سا)، وهو نفس اليوم المخصص لتحري هلال رمضان لهذا العام في بلادنا وعدة دول عربية وإسلامية، حيث ستغـرب الشمس في مدن المدية والبليدة والجزائر العاصمة نحو الساعة السادسة مساء و53 دقيقة بالتوقيت المحلي، ويغرب القمر بعدها بـ19 دقيقة أي على الساعة السابعة و12 دقيقة وسيكون عمره حينها نحو 9 ساعات ونصف، حيث يكون على ارتفاع 4 درجات قوسية فقط فوق الأفق ضمن استطالة شرقية تقارب 5 درجات قوسية، وهي مدة مكوث لا تسمح برؤيته بالعين المجردة نظرا لقربه الشديد من هالة ضوء الشمس، ولكنها ممكنة بالتلسكوبات الرقمية المتطورة.

أما في مكة المكرمة، فإن الشمس ستغرب يومها، على الساعة السادسة مساء و31 دقيقة بالتوقيت المحلي وعمر القمر نحو 6 ساعات ونصف ليغرب القمر بعدها بـ13 دقيقة فقط.

وبناء عليه، تقول الجمعية، فمن الوارد جدا أن يكون الاثنين المقبل 11 مارس هو غُـرَّة شهر رمضان فلكيا (حسابيا) في الدول العربية وفي أوروبا وأمريكا.

وأكدت جمعية البوزجاني، التي يرأسها الأستاذ الباحث جمال فهيس، أن لجنة الأهلة في بلادنا هي المؤهلة رسميا لتقرير بداية شهر رمضان، أما المعطيات الفلكية الواردة في البيان فهي على سبيل الاستئناس والتوضيح ونشر الثقافة العلمية والفلكية وسط الجمهور.