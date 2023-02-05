انطلاق الاجتماعات التحضيرية لقمة مجموعة “بريكس”

تنطلق يوم الأربعاء الاجتماعات التحضيرية لعقد قمة دول “بريكس” في جنوب إفريقيا شهر أوت المقبل. وينتظر أن تفصل هذه القمة في عضوية دول جديدة في المجموعة بينها الجزائر.

وتحتضن مدينة ليمبوبو شمالي جنوب إفريقيا هذه الاجتماعات. باعتبار أن بريتوريا هي الرئيس الحالي للمجموعة التي تضمّ أيضا روسيا والهند والصين والبرازيل.

وتهدف الاجتماعات التحضيرية إلى “تهيئة جميع الظروف لنجاح القمة المقبلة للمجموعة”، حسب ما صرّح به المسؤول عن شؤون “بريكس” في خارجية جنوب إفريقيا أنيل سوكلال.

من جهته، قال زين دانغور مسؤول العلاقات الدولية والتعاون بذات الوزارة، إن بلاده “تدرك حجم المهمة التي تنتظرها”. مضيفا:”في عالم من الانقسامات والتحديات غير المسبوقة، ستكون بريكس رائدة في صناعة نظام دولي أكثر عدلاً وشمولية وتمثيلاً”.

وتقدّمت الجزائر بطلب رسمي للانضمام إلى منظمة “بريكس”، حسب ما أكدته مسؤولة في وزارة الخارجية يوم الإثنين 7 نوفمبر 2022.

وشارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صيف العام الماضي، في القمة السابقة للمجموعة بالعاصمة الصينية “بكين”. إلى جانب قادة عدّة دول مرشّحة للالتحاق بـ”بريكس”.

وعبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث تلفزيوني الأسبوع الماضي، عن دعم بلاده ترشّح الجزائر إلى عضوية المجموعة.

وقال لافروف:”الجزائر هي بالتأكيد، وفقا لمميزاتها وخصائصها، تحتلّ الصدارة في قائمة المتقدّمين”. مضيفا:”لقد شارك الرئيس تبون في القمة الـ14، حيث جرت نقاشات مثيرة للاهتمام”.