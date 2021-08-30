الاحتفاظ بالحاويات خارج فترة الإعفاء: وزارتا التجارة والنقل تحذران المستوردين  

أصدرت وزارة النقل بالتعاون مع وزارة التجارة، بيانا دعت فيه المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان استيراد المواد والبضائع الموجهة للبيع على الحالة على ضرورة الالتزام بإعادة الحاويات إلى أصحابها مجهزي أو مالكي السفن، قبل نهاية فترة الإعفاء.

وأوضحت الوزارتان أن الاحتفاظ بهذه الحاويات خارج فترات الإعفاء يعرض من الآن فصاعدا المتعاملين الاقتصاديين إلى إجراءات تحفظية تتمثل في:

1- سحب شهادة الاحترام.

2- التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.

كما أشار بيان الوزارتين إلى أن إعادة هذه الحاويات في الآجال المحددة، بغض النظر عن تلك محل مراقبة حدودية آو نزاع، سيسمح لا محالة بتخفيض تحويل العملة الصعبة التي تتكبدها الخزينة العمومية.

وأكدت الوزراة في بيانها أنه ومن جهة أخرى، يجب على وكلاء السفن و الحمولة المعتمدين من طرف وزارة النقل احترام القواعد النصوص عليها في هذا الشأن لاسيما تلك المتعلقة بالمادتين 26 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 20-348، المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.