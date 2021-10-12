الاحتفال بالذكرى 64 لاستشهاد أبطال معركة الجزائر بحي القصبة

موعد مع الذاكرة بقصر رؤساء البحر:

نظم مركز الفنون والثقافة قصر رؤساء البحر أمس، موعدا مع الذاكرة، خصه بذكرى استشهاد أبطال معركة الجزائر بحي القصبة العتيق في 8 أكتوبر 1957، نشط خلالها الدكتور “عبد الرحمن تونسي” مختص في التاريخ المعاصر، محاضرة تطرق فيها للعديد من النقاط التاريخية الخاصة بالشهيد عمار علي المدعو علي لبوانت، وكذا حسيبة بن بوعلي وياسف عمار ومحمود بوحميدي، بحضور الهيئات الرسمية والمحلية، والمصالح الوزارية والجمعيات، والسلطات العسكرية والأمنية.

كما عرفت الفعالية حضور رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد أبو عبد الله غلام الله، إلى جانب ابن أخ علي لبوانت، وبعض ممن رافقوا الشهيد البطل عمار علي المدعو “علي لبوانت”، خلال مسيرته الثورية.

مناسبة وقف خلالها الحضور، على الكثير من تفاصيل حياة الشهيد البطل علي لبوانت، والتي لخصها الدكتور عبد الرحمن تونسي، في عدة نقاط، أبرز خلالها الكثير من الجواب الخفية لهذا البطل، التي تمتد بين مدينة مليانة إلى حيى القصبة العتيق، موضحا نشأته وشبابه، وتفكيره وبغضه للمستعمر الفرنسي، وما قدمه للثورة وتواصله مع المجاهدين، واستشهاده.

ومن أجل تقريب شخصية الشهيد أكثر إلى الحضور، فقد فضل ابن أخ الشهيد، التواجد في هذه المناسبة، للحديث عن حياة البطل علي لبوانت، والتي نقلها عن والده وكل المقربين منه سواء في مدينة مليانة أو في الحي العتيق القصبة، أبرز خلالها الكثير من ميزات شخصية الشهيد مند الصغر. بالإضافة إلى هذا، فقد كان هذا الموعد، مناسبة للوقوف على عدة شهادات في حق الشهيد البطل، من طرف بعض ممن رافقوه خلال مسيرته الثورية.