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الجزائر
وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي:

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز شرعا

ب. بوجمعة
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الاحتفال بالمولد النبوي الشريف جائز شرعا

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، الثلاثاء، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مناسبة للتذكير بسيرته العطرة وأخلاقه السامية وغرس أخلاق المسلم الصالح في النشء، وكذا إقامة مجالس للذكر وتعليم السيرة النبوية الشريفة وقراءة القرآن الكريم وتكريم حفظته وتنظيم أيام دراسية وملتقيات علمية.

وأشار بلمهدي، في الكلمة الافتتاحية لليوم الدراسي الموسوم بـ”إنسانية النبي محمد، صلى الله عليه وسلم”، والذي احتضنته قاعة المحاضرات بتيبازة، إلى أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان  يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ميلاده ويفرح به وهو دليل -حسب الوزير- على أن إظهار الفرحة بهذه المناسبة جائز شرعا، مؤكدا أن اقتران الاحتفال بذكرى سيد الأنام  بممارسات غير مقبولة وخطيرة كاستعمال المفرقات وما تسبّبه من أخطار غير جائز.

وبخصوص موضوع اليوم الدراسي، أوضح الوزير أنه تضمن بُعدا  فلسفيا حول  التعايش وحب الإنسان لفعل ونشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس، وهي من صميم روح الدين الإسلامي، مذكّرا أن الشعب الجزائري يعيش، منذ عصور، على حب النبي، عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه السامية، وهو الأمر الذي ينبغي أن يستمر بنشر وغرس الأخلاق السامية وتوريثها  للجزائريين، على حد تعبيره.

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