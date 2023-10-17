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الجزائر تدين هجوم الاحتلال الصهيوني على المستشفى المعمداني في قطاع غزة
الجزائر
الاحتلال
باقي بوخالفة
2023/10/17
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