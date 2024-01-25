الاحتلال الإسرائيلي يروج لمزاعم هروب الصحفي معتز من غزة واللحاق بالدحدوح

تعمل حسابات مزيفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الترويج لمزاعم هروب الصحفي معتز عزايزة من قطاع غزة، واللحاق بالهارب الأول إلى قطر وائل الدحدوح، بهدف النيل من سمعتهما على الرغم من كل التضحيات التي قدماها في سبيل إيصال صوت فلسطين للعالم.

ونشر حساب هدى جنات المعروف بالترويج لروايات الاحتلال الزائفة، مقطع فيديو مرفقا بتعليق: “الصحفي معتز حتى هو هرب والتحق بوائل الدحدوح في قطر وراح يرقص في الدوحة.. أين الصمود وسنبقى هنا وكل هذه الشعارات الفارغة؟ ها هم عادوا لعادتهم القديمة الرقص في الشواع بعد أن خربوا العالم”.

كما نشر حساب يحمل اسم يمان عموري فيديو للحظة نزول معتز من الطائرة، وقيامه بلقطة عفوية، مرفقا بتعليق: “منتشياً بانتصاراته الوهمية في غزة.. وبعد أن انتهت “السبوبة””.

وكان الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة قد كشف عن أسباب القرار الذي اتخذه بالخروج من قطاع غزة خلال الحرب، موضحًا أنه سيسعى للتأثير من الخارج على الأوضاع في القطاع المحاصر.

وقال خلال مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء “قرار الخروج كان من أصعب القرارات في حياتي، هذا قرار مصيري، جاء بعد بداية التوغل والاجتياح والاقتراب من منزلي، بالإضافة إلى نقص الغذاء والصعوبات الي بتطلع كل يوم”.

وأضاف “عملي الصحفي كان يتوقف خلال اليوم عدة مرات حتى أجد قوت يومي، هناك أزمة إنترنت، ما في وصول جيد للإنترنت، بتصور الحدث وبدك يومين لتبعت”.

وأوضح “بعد أكثر من 107 أيام من تغطيتي للمجازر اللي بتصير لشعبي وأهلي في غزة، وجدت أنه يمكن وجودي في الخارج رح يأثر بدرجة أكبر”.

وأشار إلى أنه راوده شعور بأن تأثيره لم يعد كما كان في البداية، وأوضح أنه “حان الوقت أن أعمل وأضغط من الخارج”.

ووجه معتز رسائل وداع مؤثرة قبل أن يغادر قطاع غزة، بعدما واصل تغطية الحرب على غزة لـ107 أيام، حيث ظهر في مقطع فيديو قال فيه: “هذه هي المرة الأخيرة لرؤيتي مرتديًا هذه السترة الثقيلة، لقد قررت الرحيل اليوم”.

وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي النيل من سمعة الدحدوح، مؤخرا، من خلال الترويج لروايات عديدة بشأنه، كان آخرها القول إنه هرب من غزة بلا رجعة، ليقيم مع زوجته الثانية في قصر بدولة قطر، وهاهو يضم إلى الرواية معتز.

ويعمل الذباب الإلكتروني لصالح الصهاينة من خلال حسابات مزيفة تروج لمزاعم الاحتلال وتشويه سمعة الأفراد من أجل تبرير استهدافهم بالطائرات المسيرة وقتلهم بدم بارد، مثلما حصل مع الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا.