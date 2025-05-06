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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار صنعاء الدولي ومنشآت أخرى
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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار صنعاء الدولي ومنشآت أخرى

الشروق أونلاين
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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار صنعاء الدولي ومنشآت أخرى

كشفت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) في اليمن إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي بالعاصمة.

وتأتي العملية بعد ساعات من إطلاق الاحتلال تهديدا لإخلاء المنطقة، حيث قالت القناة 13 العبرية إن عشرات الطائرات الإسرائيلية تنفذ عملية في اليمن.

وأوضحت القناة الـ12 أن الهجوم يستهدف 10 مواقع في اليمن بينها مطار صنعاء الدولي ومنشآت نفطية ومراكز وقود.

ونشر جيش الاحتلال، صورة بالقمر الصناعي لمطار صنعاء الدولي، وعلامة حمراء على كامل مساحته، وأرفقها بـ”إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي، ندعوكم إلى إخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا”.

وأضاف: “عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر”.

وكان الاحتلال شن عدوانا على اليمن، مساء أمس الاثنين، ما خلف عشرات المصابين وشهيدين، وذلك ردا على الهجوم الصاروخي الذي طال مطار بن غوريون الأحد.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، فشله في اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من اليمن، حيث سقط في قلب مطار بن غوريون بعدما تجاوز 4 طبقات للدفاع الجوي.

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