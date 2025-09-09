الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وفد حماس المُفاوض بالدوحة

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وفد حماس، المفاوض على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، حيث دوّت عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد شهود لوكالة أنباء رويترز، سماع دوي عدة انفجارات في الدوحة، فيما أكد شاهد رؤية تصاعد دخان في سماء “حي كتارا” بالدوحة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، في حين أكد مصدر قيادي في الحركة للجزيرة أن الاستهداف وقع حين كان وفد حماس المفاوض يناقش مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال العدو الصهيوني في بيان إن “الجيش والشاباك عبر سلاح الجو، هاجما بشكل دقيق قيادة حماس”.

من جانبها، أدانت الخارجية القطرية بأشد العبارات الهجوم الصهيوني الذي استهدف مقرات سكنية في العاصمة الدوحة، يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.

واعتبرت الخارجية القطرية في بيانها أن هذا “الاعتداء الإجرامي” يشكل “انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر”.

وأكدت الوزارة أن الجهات الأمنية والدفاع المدني باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة القاطنين.

وشدد البيان على أن قطر “لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها”. وأشار إلى أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.