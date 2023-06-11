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الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على متظاهرين في جنوب لبنان

الشروق أونلاين / وكالات
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الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على متظاهرين في جنوب لبنان
ح. م
الحدود اللبنانية الفلسطينية. أرشيف

ألقى الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد 11 جوان، قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين لبنانيين في الحدود الجنوبية اللبنانية بمنطقة كفرشوبا، حسب ما أفادت به وكالات أنباء.

الإحتقان في هذه المنطقة سببه قيامه جرافات إسرائيلية بتجريف أراض مزارعين لبنانيين في المنطقة.

ويوم الأربعاء، 7 جوان، أوقف راعي لبناني، إسماعيل ناصر، عمل جرافة إسرائيلية بجسده في مرتفعات كفرشوبا، من أجل منعها من تجريف أرضه، حسب ما أفادت به الإعلام اللبناني.

كي تنطلق بعد ذلك مظاهرات تضامنا مع الراعي اللبناني، وسط استنفار كبير للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة “يونيفيل”.

فبداية من الجمعة الماضية، تشهد المنطقة الحدودية احتجاجات لأهالي قريتي كفرشوبا والعرقوب إضافة إلى قرى أخرى. حيث يندد اللبنانيون بتجريف أراضيهم من طرف جيش الإحتلال الإسرائيلي.

حسب ما أفادت به وكالة الأناضول، فعند اقتراب اللبنانيين المحتجين اليوم، من إحدى الدبابات الإسرائيلية من أجل منع عملية تجريف، أطلقت عليهم قوات الإحتلال قنابل مسيلة للدموع.

حسب نفس المصدر لم يتم تسجيل إصابات، لكن قوات من الجيش اللبناني انتشرت في مقابل قوات الإحتلال التي أوقفت تجريف أراضي اللبنانيين فيما بعد.

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