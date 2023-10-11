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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا في الضفة

الشروق أونلاين
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 30 فلسطينيا في الضفة
ح.م

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، 30 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ليرتفع الإجمالي منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” لكتائب القسام، إلى 150.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني حسب وكالة الأناضول للأنباء أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 30 مواطنا. بينهم 18 من محافظة الخليل (جنوب)”.

“وأفاد النادي (غير حكومي) بأن الاعتقالات شلمت محافظات طوباس ونابلس (شمال)، وأريحا (شرق)، ورام الله (وسط) إضافة إلى الخليل والقدس”. يضيف المصدر ذاته.

وتجري اعتقالات الاحتلال عادة “بمداهمة منازل الفلسطينيين في ساعات الليل والفجر. حيث ينقل المعتقلون إلى مراكز توقيف مؤقتة في مستوطنات قبل إحالتهم إلى مراكز التحقيق الرئيسية أو السجون”.

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