الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا في الثانية من العمر

استشهد طفل فلسطيني في الثانية من العمر هذا الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين.

الطفل محمد هيثم التميمي أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال، أثناء وجوده مع والده في باحة منزل العائلة بقرية النبي صالح. وقد أصيب والده أيضا برصاصة في كتفه.

وحضرت جماهير غفيرة من محافظة رام الله لاستقبال جثمان الطفل الشهيد، مطالبة “بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال”.

وقد أكد حسن التميمي عم الطفل الشهيد، أن العائلة ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة الاحتلال على هذه الجريمة.