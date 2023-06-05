-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا في الثانية من العمر

الشروق أونلاين
  • 187
  • 0
الاحتلال الإسرائيلي يقتل طفلا فلسطينيا في الثانية من العمر
ح.م
جانب من تشييع جثمان الطفل الشهيد

استشهد طفل فلسطيني في الثانية من العمر هذا الإثنين، متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين.

الطفل محمد هيثم التميمي أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال، أثناء وجوده مع والده في باحة منزل العائلة بقرية النبي صالح. وقد أصيب والده أيضا برصاصة في كتفه.

وحضرت جماهير غفيرة من محافظة رام الله لاستقبال جثمان الطفل الشهيد، مطالبة “بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأطفال”.

وقد أكد حسن التميمي عم الطفل الشهيد، أن العائلة ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاكمة الاحتلال على هذه الجريمة.

مقالات ذات صلة
وفاة عنصر أمن مصري و3 جنود في جيش الاحتلال

وفاة عنصر أمن مصري و3 جنود في جيش الاحتلال

سفيرة تركيا السابقة لدى الجزائر تتسلّم مهامها كوزيرة للأسرة

سفيرة تركيا السابقة لدى الجزائر تتسلّم مهامها كوزيرة للأسرة

معاداة السامية.. سلاح المخزن الجديد ضد معارضيه بأوروبا

معاداة السامية.. سلاح المخزن الجديد ضد معارضيه بأوروبا

إجلاء 11 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في كندا

إجلاء 11 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في كندا

رموز النظام المغربي في الإعلام الدولي تتساقط تباعًا

رموز النظام المغربي في الإعلام الدولي تتساقط تباعًا

هذه توصيات “بريكس” حول استخدام الذكاء الاصطناعي

هذه توصيات “بريكس” حول استخدام الذكاء الاصطناعي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد