الاحتلال الاسرائيلي والنظام المغربي يضعان عينهما على الغاز الصحراوي

كشفت وسائل إعلام عبرية عن توقيع شركة الطاقة (نيوميد إنيرجي) التابعة للاحتلال الاسرائيلي اتفاقية مع النظام المغربي وشركة (أداركو إنيرجي) للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في الصحراء الغربية المحتلة.

وأفاد الموقع العبري (إسرائيل نيوز 24)، نقلاً عن مصادر وصفها بالرفيعة أن التنقيب سيتم بالقرب من مدينة بوجدور المحتلة على المحيط الأطلسي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاحتلال الإسرائيلي (نيوميد إنيرجي) يوسي أبو: “لقد حددنا إمكانات هائلة في المغرب”، فيما نقل الموقع الإخباريّ العبري عن مصادر صهيونية قولها إنّ “الاتفاقية تغطي منطقة التنقيب (مدينة بوجدور المحتلة)، على مساحة تبلغ حوالي 33812 كيلومتر مربع.

ويسمح هذا الاتفاق للأطراف بتنفيذ عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المنطقة المذكورة لمدة ثماني سنوات”، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الذي يعتبر هذه المناطق مستقلة عن المغرب.

وللتذكير فإنّ شركة “راتيو بتروليوم” التابعة للكيان الصهيوني والمتخصصة في التنقيب عن النفط، قد أعلنت في شهر أكتوبر 2021، عن توقيع اتفاقية مع النظام المغربي والتي بموجبها ستحصل على ترخيص حصري للدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية المحتلة.