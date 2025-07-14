الاحتلال الصهيوني يشن حرب تعطيش ممنهجة على قطاع غزة

112 مجزرة بحق طوابير تعبئة المياه راح ضحيتها أكثر من 700 شهيد غالبيتهم أطفال

أكد المكتب الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، قيام الاحتلال بشن حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأكد المكتب الحكومي، في بيان له، تعمّد الاحتلال استهداف (112) مصدراً لتعبئة المياه العذبة، حيث ارتكب مجازر بحق مئات المدنيين في طوابير تعبئة المياه، معظمهم من الأطفال الذين كانوا يسعون للحصول على ماء للشرب، وكان آخرها مجزرة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) حيث قتل الاحتلال 12 شهيداً بينهم 8 أطفال.

وأشار إلى أن الاحتلال دمّر عمدًا 720 بئر مياه وأخرجها عن الخدمة، ما أدى لحرمان أكثر من مليون وربع مليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة، بالإضافة إلى منع إدخال 12 مليون لتر وقود شهريًا، اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي وآليات جمع النفايات، مما أدى إلى شلل شبه كامل في شبكات المياه والصرف الصحي وانتشار الأوبئة، خاصة بين الأطفال.

وأكد أن الاحتلال قطع مياه “ميكروت”، آخر مصدر أساسي للمياه في قطاع غزة، منذ 23 يناير 2025، وقام في 9 مارس بقطع آخر خط كهرباء كان يغذي محطة التحلية المركزية جنوب دير البلح، ما فاقم أزمة المياه وأوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب.

ووصف المكتب الإعلامي هذه الممارسات بأنها جريمة إبادة جماعية ممنهجة، ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر أو غير مباشر من دول غربية على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والقانونية بالتدخل الفوري لوقف حرب التعطيش، وضمان وصول المياه والوقود والمعدات للسكان المدنيين، وفتح تحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة باعتبارها جزءًا من سياسة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة.

وأكد في ختام بيانه أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسكه بحقه في الحياة والعدالة حتى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.