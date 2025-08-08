الاحتلال المغربي يطرد الصحفيين ويقمع الأصوات الحرة

"مراسلون بلا حدود" تفضح سياسة الاضطهاد في الصحراء الغربية

نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” مجددا، الجمعة، بسياسة نظام الاحتلال المغربي القائمة على طرد الصحفيين الأجانب من الصحراء الغربية بشكل منهجي، إلى جانب الاضطهاد المستمر للصحفيين الصحراويين.

وقال فرع إسبانيا للمنظمة في تقريره الأخير “الصحراء الغربية، صحراء للصحافة”، إنه “خلال العقود الماضية، تم طرد أكثر من 100 صحفي دولي وما لا يقل عن 300 مراقب وناشط، بينما تعرض صحفيون محليون، من بينهم أعضاء في فريق إيكيب ميديا، لتهديدات وتعذيب ومحاكمات جائرة وأحكام بالسجن الطويل”، مشيرا إلى أنه من أبرز تلك الحالات، بشير خدة، المسجون منذ قرابة 15 عاما، والذي تعرض للعزل الانفرادي لفترات مطولة.

وأضافت أن عملية الطرد الأخيرة التي وقعت في 8 جويلية الماضي، والتي شملت الصحفية الإسبانية ليونور سواريز ومدير موقع “أل فراديو”، الصحفي أوسكار أييندي، والناشط راؤول كوندي، “دليل على مدى التعتيم الإعلامي التام” الذي تفرضه سلطات الاحتلال المغربية.

في ظل هذا الواقع –تضيف– “يظل الصحفيون الصحراويون في فريق إيكيب ميديا، الصوت الوحيد الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان، القمع والحياة اليومية تحت الاحتلال المغربي، حيث يعمل هؤلاء في ظروف صعبة، بإمكانات محدودة ومخاطر دائمة بالاعتقال”.

وأفاد “مراسلون بلا حدود” بأن حملة قمع الصحافة الصحراوية “تمثل جزءا من استراتيجية مغربية شاملة تهدف إلى تثبيت السيطرة على الإقليم”، مشيرة إلى أنه بالموازاة مع الرقابة والتضييق، يعتمد المغرب سياسة دعائية قائمة على الترويج للسياحة في مدن مثل الداخلة المحتلة، واستخدامها كمنصات لمشاريع ثقافية عالمية، كما هو الحال مع قرار المخرج كريستوفر نولان المثير للجدل بتصوير فيلمه الجديد هناك.

ووفق ما صرحت به إديث رودريغيز كاشيرا، نائب رئيس فرع “مراسلون بلا حدود” في إسبانيا، فإن “الوضع في الصحراء الغربية لم يتغير منذ عقود: اعتقالات تعسفية، سوء معاملة، محاكمات صورية، تعذيب، سجون غير إنسانية ومضايقات يومية”، مضيفة أن كل ذلك يأتي في ظل تسامح دولي متزايد مع الانتهاكات المغربية.

وأشارت إلى أن الطرد الممنهج للصحفيين الأجانب، بالتوازي مع الاضطهاد الوحشي للصحفيين المحليين، “يجعل من الصحراء الغربية واحدة من أخطر البيئات على حرية الصحافة في العالم، حيث يصعب اختراق جدار الصمت الإعلامي”.