الاحتلال يخرق الهدنة بغزة ويستهدف عددا من المناطق

أفادت مصادر اعلامية بانتهاك الكيان للهدنة الإنسانية من خلال باستهداف الزوارق الحربية الإسرائيلية فجر الأربعاء، ساحل مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالقذائف.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن زوارق إسرائيلية أطلقت النار صوب منازل الفلسطينيين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحاذية والمقابلة لسواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد خرقت خلال الأيام الثلاثة الماضية الهدنة الإنسانية أكثر من مرة مستهدفة مزارعين أثناء عملهم بأرضهم شرقي مخيم المغازي، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة الآخر.

كما أصيب أيضا 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي وقت لاحق أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أن القوات الإسرائيلية اخترقت الهدنة في شمال قطاع غزة، ما أسفر عن اشتباكات بين الجانبين.

وتستمر الهدنة بين “حماس” والكيان لليوم السادس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.