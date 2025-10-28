-- -- -- / -- -- --
الاحتلال يرتكب 125 خرقا لاتفاق وقف الحرب على غزة

انتهاكات متكررة لاتفاق وقف الحرب على غزة

ارتكب الاحتلال الصهيوني منذ إعلان انتهاء الحرب على قطاع غزة 125 خرقا موثقا للاتفاق، حسب ما رصدته حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى غاية يوم الأربعاء 28 أكتوبر.

وقالت الحركة في بيان، إن خروقات الاحتلال “أسفرت عن استشهاد 94 مدنيا فلسطينيا، وإصابة أكثر من 344 آخرين”.

ونفّذ الاحتلال 52 عملية إطلاق نار استهدفت المدنيين بشكل مباشر، و9 عمليات توغل لآلياته داخل الأحياء السكنية، متجاوزا ما يُعرف بالخط الأصفر.

إلى جانب 55 عملية قصف واستهداف، و11 عملية نسف لمبانٍ مدنية. فضلاً عن اعتقال 21 فلسطينيا في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأدانت المقاومة “هذه الخروقات العدوانية المتكررة، بأشدّ العبارات”. وقالت إنها “تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها الإنسانية والأمنية”.

“الاحتلال يعرقل جهود البحث عن جثث جنوده داخل غزة”

كما دعت الحركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول الضامنة والوسطاء، إلى “تحمّل مسؤولياتهم، وممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال. لإلزامه بوقف خروقاته فورا، واحترام التزاماته التي وقع عليها”. وطالبت “حماس” أيضا بـ:

  • الإسراع في فتح المعابر بشكل كامل ودائم،
  • وتسهيل إدخال الغذاء وشاحنات المساعدات بصورة واضحة لا بصورة جزئية،
  • وإدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية،
  • وفتح معبر رفح لتحويل آلاف الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج،
  • وإدخال مواد الإيواء من خيام وأغطية بلاستيكية بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لمنع تفاقم الكارثة التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة”.
