الاحتلال يرتكب 47 خرقا بعد قرار وقف الحرب على غزة

أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينيا

ارتكب الاحتلال الصهيوني منذ إعلان انتهاء الحرب على قطاع غزة 47 خرقا موثقا للاتفاق، حسب ما رصدته حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى غاية يوم السبت.

وقالت الحركة في بيان، إن خروقات الاحتلال “تنوّعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، والقصف والاستهداف المتعمّد، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين”.

واعتبرت المقاومة ذلك “ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال، رغم إعلان وقف الحرب. وانتهاكا صارخا وواضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني”.

وأشار بيان “حماس” إلى أن “هذه الاعتداءات نفّذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنة. والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد”.

“إضافة إلى الطائرات المسيّرة (الكواد كابتر)، التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية. وتنفّذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين”.

“وقد تم رصد هذه الخروقات في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء”، يتابع البيان. مما يؤكد أن “الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان، ويستمر في سياسة القتل والإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأسفرت خروقات الاحتلال منذ صدور قرار وقف الحرب، عن ارتقاء 38 شهيدا، وإصابة 143 بجراح متفاوتة، يضيف بيان المقاومة. داعيا “الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق، إلى التدخل العاجل”.