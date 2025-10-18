-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينيا

الاحتلال يرتكب 47 خرقا بعد قرار وقف الحرب على غزة

الشروق أونلاين
  • 164
  • 0
الاحتلال يرتكب 47 خرقا بعد قرار وقف الحرب على غزة
ح.م
غزة

ارتكب الاحتلال الصهيوني منذ إعلان انتهاء الحرب على قطاع غزة 47 خرقا موثقا للاتفاق، حسب ما رصدته حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى غاية يوم السبت.

وقالت الحركة في بيان، إن خروقات الاحتلال “تنوّعت بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، والقصف والاستهداف المتعمّد، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين”.

واعتبرت المقاومة ذلك “ممارسات تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال، رغم إعلان وقف الحرب. وانتهاكا صارخا وواضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني”.

وأشار بيان “حماس” إلى أن “هذه الاعتداءات نفّذها الاحتلال باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنة. والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد”.

“إضافة إلى الطائرات المسيّرة (الكواد كابتر)، التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية. وتنفّذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين”.

دخول 480 شاحنة مساعدات عبر المعابر إلى غزة

“وقد تم رصد هذه الخروقات في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء”، يتابع البيان. مما يؤكد أن “الاحتلال لم يلتزم بوقف العدوان، ويستمر في سياسة القتل والإرهاب بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأسفرت خروقات الاحتلال منذ صدور قرار وقف الحرب، عن ارتقاء 38 شهيدا، وإصابة 143 بجراح متفاوتة، يضيف بيان المقاومة. داعيا “الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق، إلى التدخل العاجل”.

مقالات ذات صلة
دخول 480 شاحنة مساعدات عبر المعابر إلى غزة

دخول 480 شاحنة مساعدات عبر المعابر إلى غزة

فرنسا.. هكذا نجت حكومة لوكورنو اليوم من السقوط

فرنسا.. هكذا نجت حكومة لوكورنو اليوم من السقوط

انتشال جثامين 103 شهداء في غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار

انتشال جثامين 103 شهداء في غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار

صمود المقاومة يطيح بمخططات ترامب

صمود المقاومة يطيح بمخططات ترامب

رغم وقف النار بغزة… الأمم المتحدة تحذّر من مجاعةٍ طويلة

رغم وقف النار بغزة… الأمم المتحدة تحذّر من مجاعةٍ طويلة

حركة عدم الانحياز تشيد بدور الرئيس تبون في خدمة مصالح دول الجنوب

حركة عدم الانحياز تشيد بدور الرئيس تبون في خدمة مصالح دول الجنوب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد