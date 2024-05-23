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جواهر

الاحتلال يستغل فيديو المجندات الأسيرات في شيطنة المقاومة.. وهذا رد حماس!

جواهر الشروق
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الاحتلال يستغل فيديو المجندات الأسيرات في شيطنة المقاومة.. وهذا رد حماس!

كشف محللون سياسيون أن الاحتلال الإسرائيلي استغل فيديو المجندات الأسيرات في شيطنة المقاومة، ما دفع بحركة حماس للرد على المزاعم في بيان توضيحي.

ووثق الفيديو الذي أثار تفاعلا واسعا على أعلى المستويات وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، لحظة أسر مجندات إسرائيليات في قاعدة ناحال عوز، أثناء اقتحام المستوطنات في السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد سمحت عائلات 5 مجندات محتجزات في غزة ببث اللقطات في الإعلام، سعيا منهم للضغط على حكومتهم بشأن المفاوضات مع الحركة الفلسطينية والتسريع في عملية تحرير الأسرى.

وتظهر المجندات في اللقطات التي تستمر لأكثر من 3 دقائق، والمأخوذة من مقطع فيديو مدته ساعتين صوره مقاتلون من “حماس” وفقا لعائلات الأسيرات، يجلسن على الأرض في ملابس النوم بوجوه ملطخة بالدماء، وأيديهن مقيدة خلف ظهورهن.

وقالت ساشا أريف، شقيقة المجندة الأسيرة كارينا أريف: “حان الوقت للتحرك وإلا فإن دماء شقيقتي والرهائن الآخرين ستكون على أيدي الحكومة الإسرائيلية. رأى الجميع الآن المجندات بملابس النوم يتعرضن للخطف (…) النصر الوحيد يتمثل في تحريرهن بسرعة وعلى قيد الحياة”.

وبالنسبة لها فإن بث هذه اللقطات “يجب أن يشكل تحولا جذريا” في قرارات الحكومة. فيما أكد منتدى أُسر الرهائن في بيان على أن “اللقطات تظهر المعاملة العنيفة والمهينة والصادمة التي تعرضت لها المجندات يوم أسرهن”.

من جانبه قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عبر حسابه على “تلغرام”: “هذه اللقطات ستعزز تصميمي على المضي قدما بكل قواي حتى يتم القضاء على حماس للتأكد من ان ما شاهدناه الليلة لن يتكرر أبدا”.

وقال مكتبه في بيان لاحق إن حكومة الحرب طلبت من فريق التفاوض الإسرائيلي “مواصلة المفاوضات من أجل عودة الرهائن”.

وأوضح البيان أن: “مقطع الفيديو الذي يستمر 3 دقائق و10 ثوان خضع للرقابة لحذف منه اللقطات الاكثر قسوة مثل مقتل العديد من الشباب والشابات في قاعدة ناحال عوز (…) بالإضافة إلى العديد من المشاهد التي تتضمن وحشية كبيرة”.

واستنكرت “حماس” في بيان نشرته، مساء الأربعاء، التلاعب بالفيديو من خلال البتر والتقطيع المتعمد في المشاهد واختيار صور ومقاطع لتدعيم مزاعم الاحتلال وأكاذيبه بالاعتداء على المجندات وتشويه صورة المقاومة.

وأضاف البيان أن “وجود آثار لدماء قليلة أو إصابات طفيفة لبعض المجندات، شيء متوقع في مثل هذه العمليات، وما يمكن أن يشوبها من تدافع، والمشاهد لم تظهر أي اعتداء جسدي على أي منهن”.

وتابعت أن المشاهد تظهر تحريفات متعمدة وتلاعبا بالترجمة باللغة الإنجليزية، وفبركة كلمات بالترجمة الإنجليزية لم ترد على لسان أي من المقاتلين الذين ظهروا بالفيديو، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية”.

وتساءل نشطاء عن سبب نشر سلطات الاحتلال للفيديو بعد أشهر طويلة من الواقعة، وبالتحديد بعد إعلان 3 دول أوروبية، النرويج وإسبانيا وإيرلندا، اعترافها بدولة فلسطين المستقلة.

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